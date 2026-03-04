Sevgili Akrep, bugün kendine yeni hedefler belirlemelisin. Güneş'in Balık burcunda konumlanması ile kalbinin sesini dinleyebilir ve her zamankinde daha fazla sezgilerine kulak verebilirsin. Şimdi iyi düşün, alıştığın düzen seni yoruyor mu? Eğer öyle ise yeni bir maceraya atılmanın tam zamanı!

Belki yeteneklerin ve hobilerine profesyonel hayatta yer bulabilirsin. Ya da iş deneyimini bir kenara atıp bambaşka bir sektöre yönelebilirsin. Bu heyecan, sana yeni hayaller kurdurabilir. Ayrıca, yeni hedefler de belirleyebilir ve rekabette elini bir hayli güçlendirebilirsin. Şimdi soru şu: Ne iş yapacaksın?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise dürtüler ve tutkular yerini hislere bırakıyor... Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki duygusal bağ bugün daha da güçlenebilir. Ama eğer bekarsan, göz önünde olmak değil de kalpte olmak isteyebilirsin. Beğenilmek kadar heyecanlandırmak da isteyebilirsin karşı tarafı! Kalbini hızlandıran kişiyle ise sürpriz bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Galiba aşkın kapıları açılıyor... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…