NATO'ya Hangi Ülkeler Üye, Türkiye NATO'ya Üye mi? NATO'nun 5. Maddesi Nedir?

NATO'ya Hangi Ülkeler Üye, Türkiye NATO'ya Üye mi? NATO'nun 5. Maddesi Nedir?

04.03.2026 - 18:03

NATO hakkında merak edilen sorular son dönemde yeniden gündeme gelmiş durumda. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı olarak bilinen NATO, dünyanın en önemli askeri ittifaklarından biri olarak kabul ediliyor. Birçok ülkenin üye olduğu bu ittifak, kolektif savunma prensibi üzerine kurulmuş durumda.

Peki NATO nedir, NATO'ya hangi ülkeler üye ve Türkiye NATO üyesi mi? NATO'nun 5.maddesi ne anlama geliyor?

NATO Nedir?

NATO, yani Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası bir askeri ittifaktır. NATO, aralarında ABD, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke tarafından kuruldu. NATO'nun kurulmasına öncülük eden anlaşma Washington'da imzalandı.

Kurulduğu dönemde NATO'nun temel amacı, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da genişlemesini engellemek için ortak bir savunma bloğu oluşturmaktı. NATO, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliğini korumayı amaçlayan bir ittifak olarak faaliyet göstermeye başladı.

NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor. Ancak üye ülkeler ortak askeri tatbikatlar düzenleyebiliyor ve kriz durumlarında birlikte askeri operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Örneğin NATO, 1992-2004 yılları arasında eski Yugoslavya'da yaşanan savaş sırasında Birleşmiş Milletler'e destek vererek müdahalede bulundu.

NATO'ya Hangi Ülkeler Üye? Türkiye NATO'ya Üye mi?

NATO günümüzde birçok ülkenin üye olduğu uluslararası bir güvenlik ittifakı olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye de NATO üyesi ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya katılmıştır.

NATO'ya üye ülkeler şunlardır:

Türkiye NATO'ya Ne Zaman Girdi?

Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya üye oldu.

NATO'nun 5. Maddesi Nedir?

NATO'nun 5. maddesi, ittifakın en önemli maddelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu maddeye göre NATO'ya üye bir ülkeye yapılan saldırı, tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılıyor ve kolektif savunma mekanizması devreye giriyor.

NATO'nun 5. maddesi şu şekilde ifade ediliyor:

'Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.'

