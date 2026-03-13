Karagümrük Mağlubiyeti Sonrası Fenerbahçe'de Sadettin Saran Yönetimi Toplantı Kararı Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 22:42

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Karagümrük yenilgisi sonrası acil durum toplantısı yapma kararı aldı.

Şampiyonluk yarışında ağır yara...

Fenerbahçe, deplasmanda lig sonuncusu Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın yarın Başakşehir'i yenmesi halinde sarı lacivertliler şampiyonluk yarışının yedi puan gerisine düşecek.

Yönetim toplantı kararı aldı.

Maçın ardından kulüp yönetimi de harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil toplantı kararı aldı.

Yönetim kurulundan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İddialara göre teknik direktör değişikliği dahil tüm seçenekler masada olacak.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
