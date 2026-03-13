Feyyaz Uçar'ın Milli Takımda Mobbinge Uğradığını Söylediği Semih Kılıçsoy'dan Yalanlama Geldi

'Sadece burada Semih’e yapılan haksızlık yok. Ahmetcan Kaplan’a yapılan da büyük haksızlık bence. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için.

'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar.'