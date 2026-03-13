Feyyaz Uçar'ın Milli Takımda Mobbinge Uğradığını Söylediği Semih Kılıçsoy'dan Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 22:03

İtalya Serie A ekibi Cagliari’de oynayan Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ta geçirdiği dönemde teknik direktör değişikliklerinin kariyerini olumsuz etkilediğini açıkladı. A Milli Takım’daki bazı gelişmelerin medyada farklı yansıtıldığını belirten Semih, 'Gerçekte olmayan olayların varmış gibi gösterilmesi beni yıprattı' ifadelerini kullandı.

"Kilo ve bencillik gibi şeyler üzerime yapıştı"

Beşiktaş’tan ayrılma sürecini anlatan Semih, 'Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı. Sezon başı Van Bronckhorst 'Seni dinlendireceğim' dedi ve öyle başladık. Sonra da uzun bir süre dinlendik zaten. Beşiktaş'ta üzerime yapışan kilo ve bencillik algıları vardı. İlk sezonla aynı kilodaydım. Gol attığım zaman her şey çok iyiydi...' dedi.

Feyyaz Uçar, Semih'in milli takımda mobbinge uğradığını iddia etmişti; Semih Kılıçsoy bunu yalanladı.

A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli Takım’a gönderilmesiyle ilgili konuşan genç futbolcu, 'Milli takım döneminde bazı olaylar medyada farklı yansıtıldı, olmayan şeyler olmuş gibi gösterildi. Ben ağlayan biri değilim. Bazı durumlar beni kötü göstermiş olabilir ama geçmişte kaldı. Bunu söylemek istiyorum çünkü anlatılanlarda yapmadığım şeyler yapmışım gibi lanse edildi, ağlama veya mobbing konuları… Orada çok mutluydum. Gerçekleri yansıtmıyordu. Vincenzo Montella, transfer sürecimde Cagliari’ye olumlu referanslar verdi' ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar ne demişti?

'Sadece burada Semih’e yapılan haksızlık yok. Ahmetcan Kaplan’a yapılan da büyük haksızlık bence. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için.

'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
