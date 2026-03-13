FIFA Açıkladı: Dünya Kupası Bu Yaz Yeni Kurallarla Oynanacak

Hakan Karakoca
13.03.2026 - 21:26

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda geçerli olacak bazı kural değişikliklerini resmen onayladı. Yeni düzenlemeler oyuncu değişiklikleri, taç atışı ve VAR uygulamalarını kapsıyor.

Dünya Kupası bu yaz yine futbol severleri ekran başına kitleyecek.

Üç ülkede düzenlenecek olan Dünya Kupası heyecanı şimdiden başladı. Türkiye dahil bazı takımların henüz Play Off aşamasında olduğu kupada gruplar ve maç takvimi oldu. 

FIFA ise turnuvaya kısa süre kala uygulanacak yeni kuralları duyurdu.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda yürürlüğe girecek kural değişikliklerini duyurdu:

Değişen oyuncular sahayı 10 saniye içinde terk edecek; süreyi aşarlarsa giren oyuncu oyunun ilk duraklamasına kadar 1 dakika bekleyecek.

Taç atışları 5 saniye içinde yapılmazsa top karşı takıma geçecek; hakem gerekirse geri sayım başlatacak.

Tıbbi müdahale isteyen oyuncular sahayı terk edecek ve oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika bekleyecek (istisnalar mevcut).

VAR artık ikinci sarı kart hataları ve korner kararlarında, açık hakem hatası varsa müdahale edebilecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
