Annesi ile Türkiye'ye Gelen Amerikalı Turist Gözlemlerini Paylaştı

'Türkiye'de otoyol kenarlarında her yerde küçük restoranlar var, 10 üzerinden 10'luk bir yemek yiyoruz. Amerika'da biraz riskli olurdu ama burada gerçekten çok iyiler. Annemle ben iyi bir tane bulduğumuzu düşündük, o yüzden durup nasılmış bakacağız. Uzun bir plaj günü geçirdik, o yüzden biraz acıktık. Burası da orası, adı Hasır Cafe. Simitleri var, bu benim için yeterli. Burada çok sevimli. Küçük bir restoran gibi. Simit sandvicimizi bekliyoruz, sanırım taze sıkılmış portakal suyu da aldık. Buradaki yemekler şahane. Burada taze ayran da var.'