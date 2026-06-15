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Annesi ile Türkiye'ye Gelen Amerikalı Turist Gözlemlerini Paylaştı

Annesi ile Türkiye'ye Gelen Amerikalı Turist Gözlemlerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 16:32
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Annesi ile birlikte Türkiye’ye gezmeye gelen Amerikalı turist Türkiye'de kendisine ilginç gelen şeyleri paylaştı. Yol kenarındaki restoranların ABD'ye kıyasla çok daha güvenli ve iyi olduğunu vurgulayan kadın alaturka tuvaletler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Amerikalı turistin aktardıkları şöyle:

Amerikalı turistin aktardıkları şöyle:

'Türkiye'de otoyol kenarlarında her yerde küçük restoranlar var, 10 üzerinden 10'luk bir yemek yiyoruz. Amerika'da biraz riskli olurdu ama burada gerçekten çok iyiler. Annemle ben iyi bir tane bulduğumuzu düşündük, o yüzden durup nasılmış bakacağız. Uzun bir plaj günü geçirdik, o yüzden biraz acıktık. Burası da orası, adı Hasır Cafe. Simitleri var, bu benim için yeterli. Burada çok sevimli. Küçük bir restoran gibi. Simit sandvicimizi bekliyoruz, sanırım taze sıkılmış portakal suyu da aldık. Buradaki yemekler şahane. Burada taze ayran da var.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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