Annesi ile Türkiye'ye Gelen Amerikalı Turist Gözlemlerini Paylaştı
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Annesi ile birlikte Türkiye’ye gezmeye gelen Amerikalı turist Türkiye'de kendisine ilginç gelen şeyleri paylaştı. Yol kenarındaki restoranların ABD'ye kıyasla çok daha güvenli ve iyi olduğunu vurgulayan kadın alaturka tuvaletler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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Amerikalı turistin aktardıkları şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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