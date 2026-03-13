APP Plaka ve Multimedyadan Sonra Şimdi de Modifiye Araçlar Trafiğin Radarında

Yasa düzenlemesine göre, araçlara takılan gürültü ve rahatsızlık veren ses sistemleri ile sürücünün kullanım alanında kalan görüntü cihazları yasaklandı. Kurala uymayanlara 21 bin TL idari para cezası ve araçların 30 gün trafikten men edilmesi uygulanacak.

Bu maddelerin yürürlüğe girmesiyle oto sanayilerde, araçlara büyük hoparlör ve benzeri aksesuar takan dükkanlar boşaldı. Dükkan sahipleri sosyal medyada tepkilerini video ile paylaşıyor.

Artık araçlarda izinsiz modifikasyon yapılamayacak, trafik cezası uygulanacak ve yapılan eklemeler sökülecek.