APP Plaka ve Multimedyadan Sonra Şimdi de Modifiye Araçlar Trafiğin Radarında

APP Plaka ve Multimedyadan Sonra Şimdi de Modifiye Araçlar Trafiğin Radarında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Yeni Trafik Kanunu’yla araç modifikasyonlarına sıkı kontrol geliyor. İzin alınmadan takılan multimedya ekranları, yüksek sesli müzik sistemleri gibi ekipmanlar için 21 bin TL ceza ve 30 gün trafikten men cezası uygulanabilecek.

Ses sistemleriyle ilgili kritik kararı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı.

Ses sistemleriyle ilgili kritik kararı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı.

Yeni Trafik Kanunu’yla araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri yasaklandı. Bu sistemleri bulunduran sürücülere 21 bin TL ceza uygulanacak.

Düzenleme, özellikle sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sürücüleri uyardı ve araçların orijinal multimedya sistemlerinin kullanılmasında sakınca olmadığını vurguladı:

'Kanun, araçlardaki ses sistemlerini yasaklamıyor. Müzik dinlerken dışarıdaki vatandaşların rahatsız edilmemesi, kamuya zarar verilmemesi koşuluyla kullanım serbest.'

1 Nisan son tarih...

1 Nisan son tarih...

Yetkililer, Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hâle getirilmesi için verilen sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

Modifiye konusunda ne gibi değişiklikler var?

Modifiye konusunda ne gibi değişiklikler var?

NTV’nin haberine göre araçlarda “modifiye” kapsamında yapılan birçok değişiklik bulunuyor ve tümü yönetmeliğe göre izin gerektiriyor. Bunlar arasında:

  • Gövde kitleri eklemek: tekerlek çamurlukları, yan etekler, kaput ve ızgara değişiklikleri, ön/arka tampona eklemeler, tavan havalandırmaları

  • Boya işlemleri: ruhsat harici renk değişimi, film kaplama, farklı tonlarda boya, renk kaplamaları

  • Far ve ışık değişiklikleri: yönetmeliğe aykırı farlar, arka stop değişimi, tampon ve araç üstüne güçlü ışık takılması, xenon farlar

  • Motor ve egzoz modifikasyonları: abarth tarzı yüksek sesli egzoz, motor güçlendirme ve tuning işlemleri

  • Araç içi sistemler: navigasyon, CarPlay ekranları, televizyon ekranları, yarış koltuğu görünümü, karışık renkli ışık sistemleri

  • Dış donanım: geniş jant ve lastik kullanımı

Ses sistemi yüzünden ceza ve trafikten men yiyebilirsiniz.

Ses sistemi yüzünden ceza ve trafikten men yiyebilirsiniz.

Yasa düzenlemesine göre, araçlara takılan gürültü ve rahatsızlık veren ses sistemleri ile sürücünün kullanım alanında kalan görüntü cihazları yasaklandı. Kurala uymayanlara 21 bin TL idari para cezası ve araçların 30 gün trafikten men edilmesi uygulanacak.

Bu maddelerin yürürlüğe girmesiyle oto sanayilerde, araçlara büyük hoparlör ve benzeri aksesuar takan dükkanlar boşaldı. Dükkan sahipleri sosyal medyada tepkilerini video ile paylaşıyor.

Artık araçlarda izinsiz modifikasyon yapılamayacak, trafik cezası uygulanacak ve yapılan eklemeler sökülecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
