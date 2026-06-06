article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 1-6 Haziran'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 1-6 Haziran'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 13:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilin Döğer

Dilin Döğer

Uzak Şehir setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Dilin Döğer ve Atakan Özkaya cephesinden romantik bir paylaşım geldi. Dilin Döğer'in hikayesinde ikilinin Şebnem Ferah konserinden çekilmiş samimi bir karesi yer aldı.

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Hikayesinde ayağındaki destek aparatı dikkat çekerken, 'Düz yolda düştüm. Bi kaç garip isimli kaslarım yırtık' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu ayrıca nazar ve büyü göndermesi yaparak yaşadığı talihsizliğe sitem etti. Moralini yüksek tutmaya çalıştığını söylese de paylaşımındaki 'Herkesin de bir sınırı var' cümlesi dikkatlerden kaçmadı.

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade, eşiyle birlikte çekildiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı. Seda Sayan'ın 'Evleneceksen Gel' şarkısını eklediği hikayede ikilinin oldukça keyifli olduğu görüldü. 'Zamanımı alma, beni al' notuyla yapılan paylaşım, oyuncunun aşk hayatında her şeyin yolunda gittiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Danla Bilic

Danla Bilic

Danla Bilic'e sürpriz bir çiçek jesti geldi. Pembe tonların hakim olduğu gösterişli buketi paylaşan fenomen isim, yanında gönderilen notu da takipçilerine gösterdi. Kimden geldiğini açıkça belirtmese de romantik detaylar sosyal medyada merak uyandırdı. Takipçileri kısa sürede 'Çiçekleri gönderen kim?' sorusunu sormaya başladı.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen, doğum günü kutlamasından neşeli kareler paylaştı. Pembe çiçeklerle süslenmiş özel tasarım pastası ve dev çiçek aranjmanları dikkat çekerken, oyuncunun kahkahalarla güldüğü anlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Evcen'in mutluluğu ve sade şıklığı sosyal medyada beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selin Şekerci

Selin Şekerci

Yaz sezonunu açan Selin Şekerci, kırmızı-beyaz desenli bikini takımıyla çektiği plaj selfiesini paylaştı. Hikayede esprili bir şekilde telefonunun gölgesine dikkat çeken oyuncu, doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı. Yaz enerjisini yansıtan paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık, Şebnem Ferah konseri heyecanını sevgilisi Serkay Tütüncü üzerinden paylaştı. Serkay Tütüncü'nün elinde 'Şebnem Ferah' yazılı bandanayla verdiği pozun üzerine 'Hazır' notunu düşen Bastık, konser öncesindeki heyecanını takipçileriyle paylaştı. Çiftin eğlenceli halleri beğeni topladı.

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin, spor salonundan paylaştığı kareyle dikkat çekti. Aynadan çekilen fotoğrafta fit görüntüsüyle öne çıkan oyuncu, yoğun antrenman temposunu gözler önüne serdi. Takipçileri özellikle oyuncunun formunu korumak için gösterdiği disipline övgüler yağdırdı.

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, takipçilerinden gelen 'Beslenme rutinin' sorusunu tabağını paylaşarak yanıtladı. Tabakta yeşillikler, zeytin, badem ve çeşitli meyveler yer alırken; ünlü model 'Bol protein, sağlıklı yağlar, işlenmemiş kuruyemişler, az meyve' notunu ekledi. Şıkel'in yıllardır konuşulan fit görüntüsünün sırrını bir kez daha gözler önüne seren paylaşım dikkat çekti.

Tarkan

Tarkan

Ankara konserinde yaşanan unutulmaz anları paylaşan Tarkan, yağmura rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Şeffaf yağmurluğuyla sahneye çıkan Megastar'ın binlerce hayranını selamladığı görüntüler büyük ilgi gördü. 'Ölürüm sana Ankara' notunu düşen Tarkan, Başkent'teki coşkulu gece için hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Özellikle yağmur altında gerçekleşen konser performansı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın