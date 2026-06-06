Ev Temizliğinde Zaman Kazandıran 10 Altın Kural

Evdeki dağınıklığın asıl nedeni yersiz eşyalar. Bazı eşyalara bir türlü yer bulunamadığı için hep ortalıkta oluyor. Bu eşyalar da temizliği uzatıyor. O yüzden her eşyanın bir yeri olmalı. Böyle olduğunda ev çok daha düzenli oluyor ve temizlik süresi kısalıyor.