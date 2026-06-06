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Ev Temizliğinde Zaman Kazandıran 10 Altın Kural

etiket Ev Temizliğinde Zaman Kazandıran 10 Altın Kural

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 13:31
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Ev temizliği hiç bitmeyen bir iş. Ne kadar temizlersen temizle yine kirleniyor. Ama bazı tüyolarla temizlik çok hızlanıyor. Evini daha hızlı nasıl temizleyebilirsin?

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1. Birikmeden temizlemek önemli!

Evi temizlerken genelde herkes kirlenmesini bekliyor. Ama aslında bu çok vakit kaybettiriyor. Birikmeden yapıldığında temizlik çok daha hızlı bitiyor. Ertelendikçe ise işler birikiyor ve zaman uzuyor. Bekledikçe kirleri temizlemek de zorlaşıyor.

2. Her eşyanın bir yeri olmalı.

Evdeki dağınıklığın asıl nedeni yersiz eşyalar. Bazı eşyalara bir türlü yer bulunamadığı için hep ortalıkta oluyor. Bu eşyalar da temizliği uzatıyor. O yüzden her eşyanın bir yeri olmalı. Böyle olduğunda ev çok daha düzenli oluyor ve temizlik süresi kısalıyor.

3. Temizlik malzemelerinin yeri sana hız kazandırıyor.

Temizlik malzemelerinin bir yeri olmadığında onları ararken zaman kaybediyorsun. Taşınabilir bir sepete kullanacağın tüm temizlik malzemelerini koyarsan aramak ya da her seferinde gidip almak için vakit kaybetmezsin. Bu seni çok hızlandırır.

4. Temizlik yaparken önce yukarıları halletmelisin.

Temizlikte kural önce yukarıları temizlemektir. Önce üst rafları temizledikten sonra en son yeri süpürmelisin. Tersini yaptığında zemini iki kere temizlemek zorunda kalırsın. İki kere iş yapacağın için işin uzar elbette.

5. Süreyle temizlik yapmayı denedin mi?

Temizlik yapmaya başlayıp süre tutmayınca o temizlik saatler sürüyor. Eğer süre tutarak yaparsan temizliğin çok daha hızlı bittiğini göreceksin. 15-20 dakikalık bölümler şeklinde temizliği planlaman daha verimli temizlik yapmana yardımcı olacaktır. Çünkü süre tutarak yaptığın temizlik çok daha hızlı bitiyor.

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6. Mikrofiber bezler temizliği çok kolaylaştırıyor.

Bez olarak eski kıyafetleri ya da kalitesiz bezleri kullanıyorsan temizliğin uzar. Mikrofiber bezler ise temizliği kolaylaştırıyor. Tabii süresini de kısaltıyor. Kiri yaymadan toplayan mikrofiber bezler camlarda iz de bırakmıyor.

7. Çamaşırı bekletmeden yıkamak gerek.

Evde en çok bekletilen işlerin başında çamaşır geliyor. Sürekli biriken çamaşırı tek seferde yıkamak çok vakit alıyor elbette. Ama düzenli şekilde çamaşır yıkandığında fazla vakit harcamadan halletmek mümkün oluyor. Biriktirip yıkandığında çamaşırları yerleştirmek daha da zor oluyor.

8. Temizlik aynı zamanda kullanılmayan eşyaların ayrılması demek.

miro.medium.com

Çok eşya temizliğin uzaması demek. O yüzden ne kadar az eşyan olursa evini o kadar hızlı temizlersin. Temizlik yaparken giymediğin kıyafetleri, kullanmadığın eşyaları da ayıklaman gerekiyor. Bu sayede evin daha az kirlenecektir, temizleme süresi de kısalacaktır.

9. Kirlenince süpürmek doğru değil.

Süpürmek için evin kirlenmesini bekliyorsan yanlış yapıyorsun. Böyle olunca kirler artıyor ve temizlemesi daha zor oluyor. Düzenli süpürdüğünde ise kirler birikmediği için hızlı şekilde temizliğin bitiyor.

10. Mutfak temizliği asla ertelenmemeli.

Yemek yaparken sürekli dağıtıp en son iş bitince topluyorsan çok yanlış yapıyorsun. Mutfakta kirler durdukça çıkarması çok daha zor oluyor. O yüzden yemek yaparken bir yandan da temizliği yapman gerekiyor. Dökülen lekeyi hemen silmek, fırını beklerken bulaşıkları yerleştirmek zamanını verimli kullanmanı sağlıyor yani.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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