Ev Temizliğinde Zaman Kazandıran 10 Altın Kural
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Ev temizliği hiç bitmeyen bir iş. Ne kadar temizlersen temizle yine kirleniyor. Ama bazı tüyolarla temizlik çok hızlanıyor. Evini daha hızlı nasıl temizleyebilirsin?
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1. Birikmeden temizlemek önemli!
2. Her eşyanın bir yeri olmalı.
3. Temizlik malzemelerinin yeri sana hız kazandırıyor.
4. Temizlik yaparken önce yukarıları halletmelisin.
5. Süreyle temizlik yapmayı denedin mi?
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6. Mikrofiber bezler temizliği çok kolaylaştırıyor.
7. Çamaşırı bekletmeden yıkamak gerek.
8. Temizlik aynı zamanda kullanılmayan eşyaların ayrılması demek.
9. Kirlenince süpürmek doğru değil.
10. Mutfak temizliği asla ertelenmemeli.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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