Evdeki Kötü Kokulardan Kurtulma Rehberi
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Bazı kokular var ki evi ne kadar toplarsan topla bütün emeği tek başına gölgeleyebiliyor. Neyse ki çoğu zaman mesele büyük değil; gözden kaçan birkaç küçük detay. Gel, evin havasını bozan o detayları beraber bulalım.👇🏻
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1. İlk iş belli: Evi güzelce havalandır!
2. Kokuyu bastırmak yerine önce kaynağını bul.
3. Lavabo giderini masum sanmayalım.
4. Evinde her zaman ferah havayı hissetmek istiyorsan, çöplerle vedalaşmayı asla geciktirme.
5. Nemli havluların sessiz sedasız ortamı ele geçirmesine izin verme.
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6. Lavanta keselerini her yere koyabilirsin!
7. Hava temizleyiciyi de oyuna dahil et!
8. Ayakkabılığı açınca hayat sorgulanıyorsa oraya da el atalım.
9. O ıslak bezi orada bırakma, biz ikimiz de sonunu biliyoruz.
10. Güzel koku işin makyajı, temizlik asıl mesele.
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