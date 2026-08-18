Evdeki Kötü Kokulardan Kurtulma Rehberi

Oda spreyi sıkıp kötü kokuyla parfümü birbirine karıştırmak bazen işleri daha da ilginç hale getirebiliyor. Önce “Bu koku nereden geliyor?” diye küçük bir ev turuna çıkmakta fayda var. Çöp kutusu, lavabo gideri, nemli bezler, halılar ya da buzdolabının bir köşesinde unutulmuş yiyecekler ilk şüpheliler arasında. Kaynak ortadan kalkınca gerisi zaten çok daha kolay olacak...