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Evdeki Kötü Kokulardan Kurtulma Rehberi

etiket Evdeki Kötü Kokulardan Kurtulma Rehberi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 14:46
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Bazı kokular var ki evi ne kadar toplarsan topla bütün emeği tek başına gölgeleyebiliyor. Neyse ki çoğu zaman mesele büyük değil; gözden kaçan birkaç küçük detay. Gel, evin havasını bozan o detayları beraber bulalım.👇🏻

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1. İlk iş belli: Evi güzelce havalandır!

Pencereyi beş saniye açıp “yeterince havalanmıştır” demek maalesef sayılmıyor. 😅 Özellikle yemek yaptıktan, temizlikten ya da uzun süre kapalı kalan odalardan sonra birkaç pencereyi aynı anda açıp hava akışı oluşturabilirsin. İçeride biriken ağır havanın dışarı çıkması bile evin havasını kısa sürede değiştiriyor. Yani ferahlığın ilk adımı ücretsiz ve hemen yanı başında!

2. Kokuyu bastırmak yerine önce kaynağını bul.

Oda spreyi sıkıp kötü kokuyla parfümü birbirine karıştırmak bazen işleri daha da ilginç hale getirebiliyor. Önce “Bu koku nereden geliyor?” diye küçük bir ev turuna çıkmakta fayda var. Çöp kutusu, lavabo gideri, nemli bezler, halılar ya da buzdolabının bir köşesinde unutulmuş yiyecekler ilk şüpheliler arasında. Kaynak ortadan kalkınca gerisi zaten çok daha kolay olacak...

3. Lavabo giderini masum sanmayalım.

Evi temizledin, çöpü attın ama mutfakta hâlâ “Bir şey var burada” diyorsan lavabo giderine doğru yavaşça yaklaş. Yemek kırıntıları ve biriken kalıntılar zamanla kötü koku yapabiliyor. Gider süzgecini sık sık temizlemek ve lavaboda yiyecek artığı bırakmamak işleri epey kolaylaştırıyor. Küçücük gider, bütün mutfağın havasını yönetmesin yani.

4. Evinde her zaman ferah havayı hissetmek istiyorsan, çöplerle vedalaşmayı asla geciktirme.

Çöpleri bekletmeden atmak, kötü kokuların oluşmasını engeller. Özellikle mutfakta biriken çöpler... Resmen burnumuzun direği sızladı o kokuyu hayal edince😒 İşte o koku tüm eve yayılan rahatsız edici bir hava yaratıyor. Oysa biriktirmeden atılan çöplerle evini daha ferah hissedeceksin.

5. Nemli havluların sessiz sedasız ortamı ele geçirmesine izin verme.

Kurumadan üst üste bırakılmış havlular ve temizlik bezleri. Nemli kumaşlar uzun süre kapalı kaldığında o pek de sevmediğimiz kokuyu hemen oluşturabiliyor. Havluları güzelce kurutmak, bezleri sık sık değiştirmek ve banyoyu havalandırmak mis gibi bir banyo için mutlaka gerekiyor.

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6. Lavanta keselerini her yere koyabilirsin!

6. Lavanta keselerini her yere koyabilirsin!

Küçük bir kese içine kuru lavanta çiçekleri koyup evin farklı köşelerine yerleştirerek bu doğal kokuyu her an hissedebilirsin. Mesela banyo havlularının arasına, giysi dolabına ya da yastıklarının altına koyabilirsin. Böylece her açtığında bahar gibi bir tazelik seni karşılayacak.

7. Hava temizleyiciyi de oyuna dahil et!

7. Hava temizleyiciyi de oyuna dahil et!

Bazen evi havalandırmak yetmiyor; özellikle yemek kokusu, toz ya da kapalı ortam havası bir süre daha evde kalabiliyor. Böyle anlarda hava temizleyici kullanmak ortamın daha ferah hissedilmesine yardımcı olabilir. Gün içinde belirli aralıklarla çalıştırarak havadaki partikülleri azaltabilir, evin o “kapalı kalmış” hissini biraz olsun kırabilirsin.

8. Ayakkabılığı açınca hayat sorgulanıyorsa oraya da el atalım.

Özellikle yazın kullanılan ayakkabıları eve gelir gelmez havasız bir dolaba kapatmak kokunun içeride birikmesine davetiye çıkarabilir. Biraz havalandırmak, ayakkabılığı düzenli temizlemek ve mümkünse içeride hava dolaşımına izin vermek iyi olur. Sonuçta eve girer girmez ilk karşılaştığımız şey “günün ayakkabı özeti” olmasın.

9. O ıslak bezi orada bırakma, biz ikimiz de sonunu biliyoruz.

Mutfak bezleri nemliyken bir köşede unutulunca kısa sürede kendilerine has bir koku geliştirebiliyorlar. Ve hayır, o koku pek güzel sayılmıyor. 😅 Kullandıktan sonra iyice kurutmak ve düzenli değiştirmek en basit çözüm.

10. Güzel koku işin makyajı, temizlik asıl mesele.

Mumlar, oda kokuları, lavanta keseleri… Hepsi güzel, kabul. Ama kötü kokunun üzerine güzel koku eklemektense önce kokunun kaynağını bulup ortadan kaldırmak, ardından sevdiğin hafif kokularla son dokunuşu yapmak çok daha mantıklı. Yani parfüm finalde sahneye çıksın, açılışı temizlik yapsın.

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miray soysal
miray soysal
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