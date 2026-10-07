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Buzulun Sağlam Olduğunu Sanıyorlardı: Tek Kablo Gerçeği Ortaya Çıkardı

Buzulun Sağlam Olduğunu Sanıyorlardı: Tek Kablo Gerçeği Ortaya Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 18:17
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Alpler son yıllarda can kaybına yol açan buzul çökmelerine sahne oldu. İsviçre'de bilim insanları, bir buzulun ne kadar sağlam olduğunu anlamak için yüzeyine tek bir fiber optik kablo serdi. Kablonun topladığı veriler, buzun içinde dışarıdan görünmeyen çok sayıda çatlak olduğunu gösterdi.

Ayrıntılar haberimizde.

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Kablo, buzulun 25 metre derinliğe kadar olan iç yapısını incelemeyi sağladı.

Kablo, buzulun 25 metre derinliğe kadar olan iç yapısını incelemeyi sağladı.

Ekip, 1 kilometrelik kabloyu İsviçre'nin Valais bölgesindeki Gorner Buzulu'nun yüzeyine yerleştirdi. Gorner, Alpler'in en büyük ikinci buzulu. ETH Zürih'ten Thomas Hudson'ın liderlik ettiği çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.

Kablonun ucundaki cihaz fibere ışık gönderiyor ve geri yansıyan sinyalleri kaydediyor. Buzda bir çatlak açıldığında oluşan sismik dalgalar kabloda küçük bir şekil değişikliğine yol açıyor ve sinyal değişiyor. Araştırmacılar bu değişimden çatlağın yerini ve derinliğini belirliyor. Hudson, 'Tek bir fiber optik kablo yüzlerce sismometrenin yerini tutuyor' dedi.

Bir hafta süren ölçümlerde buzulun içinde 1.355 buz depremi kaydedildi.

Bir hafta süren ölçümlerde buzulun içinde 1.355 buz depremi kaydedildi.

Bu küçük sarsıntılar, yüzey sıcaklığı sıfırın üzerine çıktığında daha sık yaşandı. Gizli çatlakların içi su ya da havayla doluydu, buzun yüzde 92'si ise sağlam kaldı. Hudson, çatlakların miktarı için 'Beklediğimizden çok daha fazla' ifadesini kullandı.

Bilim insanları buzulun kararlılığında içerideki çatlaklara daha çok bakıyor.

Bilim insanları buzulun kararlılığında içerideki çatlaklara daha çok bakıyor.

Hudson, sıradan insanların büyük yüzey yarıklarını buzulun sağlam olup olmadığının işareti sandığını söyledi. Oysa eriyen su gizli çatlakları derinleştirebiliyor ve buzulların çökmesini hızlandırabiliyor.

Ekip, yöntemi Alpler'deki diğer buzullarda ve Grönland ile Antarktika'daki buz tabakalarında da denemeyi planlıyor. Yöntem ileride kararsız buzulları izlemek ve kopmalara karşı erken uyarı vermek için kullanılabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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