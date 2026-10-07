Buzulun Sağlam Olduğunu Sanıyorlardı: Tek Kablo Gerçeği Ortaya Çıkardı
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Alpler son yıllarda can kaybına yol açan buzul çökmelerine sahne oldu. İsviçre'de bilim insanları, bir buzulun ne kadar sağlam olduğunu anlamak için yüzeyine tek bir fiber optik kablo serdi. Kablonun topladığı veriler, buzun içinde dışarıdan görünmeyen çok sayıda çatlak olduğunu gösterdi.
Ayrıntılar haberimizde.
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Kablo, buzulun 25 metre derinliğe kadar olan iç yapısını incelemeyi sağladı.
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Bir hafta süren ölçümlerde buzulun içinde 1.355 buz depremi kaydedildi.
Bilim insanları buzulun kararlılığında içerideki çatlaklara daha çok bakıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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