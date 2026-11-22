Demlenen Çayın Üstünde Oluşan O İnce Tabaka Ne?
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Demlenip bir süre bekleyen çayın yüzeyinde yağlı gibi görünen ince bir tabaka oluşur. Karıştırıldığında parçalanıp suyun üstünde yüzen buz kırıntılarına benzer. Tabakanın asıl nedeni çaydan çok demlemede kullanılan su. Physics of Fluids dergisinde yayımlanan bir araştırma, tabakanın nasıl oluştuğunu ve nasıl önlenebileceğini inceledi.
Tabakayı sert sudaki kalsiyum ve çaydaki polifenoller oluşturuyor
Birkaç damla limon tabakayı inceltiyor, süt ise kalınlaştırıyor
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