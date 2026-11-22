Çaya birkaç damla limon ya da misket limonu suyu eklemek çayın pH değerini düşürüyor. Araştırmada düşük pH değerinin tabakanın kalınlaşmasını engellediği görüldü. Limon tabakayı tamamen yok etmiyor ama neredeyse fark edilmeyecek kadar ince tutuyor.

Şeker de tabakayı incelterek benzer bir etki yapıyor. Küçük bir kaşık şeker atılan çayda tabaka nadiren fark ediliyor. Süt ise tersini yapıyor ve az miktarda bile tabakayı kalınlaştırıyor.

Filtrelenmiş ya da yumuşak su kullanmak da tabakayı önlemenin bir yolu. Tabaka tamamen zararsız, çayın tadını ve kalitesini etkilemiyor, yalnızca görüntüyü bozuyor.