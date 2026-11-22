URAP bu yıl üniversiteleri genel sıralamanın yanı sıra tıp fakültesi bulunan ve bulunmayan kurumlar olarak da ayrı ayrı değerlendirdi. Tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Ankara Üniversitesi üçüncü oldu. Tıp fakültesi olmayan üniversitelerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi ilk sırayı aldı ve onu ODTÜ ile Sabancı Üniversitesi izledi. Genel sıralamayla birlikte bu iki ayrı liste de kamuoyuyla paylaşıldı.