Türkiye'nin En İyi 50 Üniversitesi Sıralaması Açıklandı ve Boğaziçi İlk 20'ye Giremedi
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ODTÜ bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı, 2026-2027 Türkiye Genel Sıralaması'nı 19 Kasım'da yayımladı. 199 üniversitenin akademik performansı 15 ayrı gösterge üzerinden değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nin 23'üncü, Bilkent'in 28'inci sırada yer aldığı listede ODTÜ ile İstanbul Teknik Üniversitesi de sıra değiştirdi.
Koç Üniversitesi üst üste beşinci kez birinci.
ODTÜ üçüncülükten beşinciliğe geriledi.
Boğaziçi 23'üncü, Bilkent 28'inci oldu.
İlk 10'un beşi İstanbul'dan çıktı.
Tıp fakültesi olmayanlarda İTÜ birinci.
Sıralama 15 göstergeye göre hazırlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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