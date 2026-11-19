Para teklif edilen öğrencilerin 7 saat ve üzeri uyuduğu gece sayısı yüzde 26 arttı. Bu, hafta içi geceleri yaklaşık 19 dakika fazladan uyku demek. Ödemeler bittikten sonra da gecede yaklaşık 8 dakikalık bir fark sürdü.

O dönem bu öğrencilerin not ortalaması 4'lük sistemde yaklaşık 0,08 puan yükseldi. Etki en çok birinci sınıf öğrencilerinde, fen ve mühendislik derslerinde ve öğle saatlerindeki derslerde görüldü.

Araştırmacılar, paranın her gece verilmesinin önemli olduğunu da gördü. Dönem sonunda toplu ödeme yapılan öğrencilerde uykudaki artış daha küçük kaldı. Yalnızca hatırlatma göndermek ise pek fark yaratmadı.