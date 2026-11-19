Üniversite Öğrencilerine Uyumaları İçin Para Verildi: Sonuç Şaşırtıcı
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Sizce daha fazla uyuyan öğrencilerin, notları daha yüksek olur mu?
ABD'de araştırmacılar, üniversite öğrencilerine en az 7 saat uyudukları her gece için yaklaşık 5 dolar ödedi. Pittsburgh Üniversitesi'nin açıklamasına göre para alan öğrenciler daha uzun uyudu ve o dönem not ortalamaları yükseldi. Journal of Political Economy dergisinde yayımlanan çalışma, 1.100'den fazla öğrenciyle yapıldı. Araştırmacılara göre öğrenciler aslında daha fazla uyumak istiyordu; eksik olan küçük bir teşvikti.
Öğrencilere daha fazla uyumaları için para verildi
Öğrencilerin yarısı saat 01.00'den sonra yatıyordu
Daha çok uyuyanların notları yükseldi
Ekran süresi azaldı, ders çalışma sabaha kaydı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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