Gençlerin Uykusunu Bozan Alışkanlık Ortaya Çıktı: Yatmadan Önce Yapılan Bu Hata Uykudan Çalıyor!

ABD’deki Columbia Üniversitesi, Stony Brook Üniversitesi ve Seattle’daki araştırmacıların imzasını taşıyan çalışma, 19 Ekim 2026’da JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı. Araştırmada yaş ortalaması yaklaşık 15 olan 425 gencin telefon kullanımı ve uyku alışkanlıkları incelendi. Katılımcıların akıllı telefon aktiviteleri bir uygulama aracılığıyla takip edilirken uyku süreleri ve gece boyunca yaşanan uyanmalar Fitbit cihazlarıyla ölçüldü. Böylece araştırmacılar, yalnızca gençlerin kendi beyanlarına dayanmak yerine telefon kullanımını ve uyku düzenini doğrudan kaydedilen veriler üzerinden karşılaştırabildi.

Toplam 7.591 gecelik verinin incelendiği araştırmada, saat 22.00’den sonra telefon kullanımının arttığı gecelerde gençlerin daha geç uykuya daldığı görüldü. Ayrıca bu gecelerde toplam uyku sürelerinin de azaldığı belirlendi. Araştırmacılar, özellikle uykuya geçmeden hemen önce telefonla ilgilenmenin gece içindeki uyanmalarla ilişkili olduğunu tespit etti.