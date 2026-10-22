Gençlerin Uykusunu Bozan Alışkanlık Ortaya Çıktı: Yatmadan Önce Yapılan Bu Hata Uykudan Çalıyor!
Gece yatmadan önce telefonla biraz vakit geçirmek çoğumuzun alışkanlığı hâline geldi. Sosyal medyada gezinirken, video izlerken veya arkadaşlarımızla mesajlaşırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyebiliyoruz. Ancak özellikle gençler için bu alışkanlığın uyku üzerinde düşündüğümüzden daha belirgin etkileri olabilir. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, gece geç saatlerde telefon kullanan gençlerin daha geç uykuya daldığını ve toplam uyku sürelerinin kısaldığını gösterdi. Üstelik telefonla geçirilen sürenin yanı sıra cihazın tam olarak ne zaman kullanıldığı da önemli. Araştırmanın sonuçları, yatmadan önceki son birkaç dakikanın bile uyku düzeniyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırmaya Göre Gece Telefon Kullanan Gençler Daha Az Uyuyor
Telefonda Geçirilen Fazladan 30 Dakika Uykudan Yaklaşık 13 Dakika Eksiltiyor
Yatmadan Önceki Son 5 Dakika da Önemli Olabilir
Gençler Gece En Çok Sosyal Medyada Vakit Geçiriyor
Peki Gençler Gece Kaç Saat Uyumalı?
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