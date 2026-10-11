Evlerdeki LED Ampuller Uykuyu ve Kan Şekerini Bozuyor Olabilir mi? Bilim İnsanları İddiayı Yanıtladı

Jeffery, günün büyük bölümünün geçtiği mutfağa kırmızı ışık yayan bir ampul takılmasını önerdi. Böylece günde en az 45 dakika bu tür ışığa maruz kalınabileceğini söyledi. Bunu katı bir kurala çevirmenin gerekmediğini, bu ampullerin evde bir yerde bulunmasının yeterli olduğunu da ekledi. Ona göre bir diğer yol da daha sık dışarı çıkıp güneş ışığından yararlanmak. LED'in vücudu tam olarak nasıl etkilediği ise hâlâ belirsiz.