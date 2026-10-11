Evlerdeki LED Ampuller Uykuyu ve Kan Şekerini Bozuyor Olabilir mi? Bilim İnsanları İddiayı Yanıtladı
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Evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız LED ampuller sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada sağlık önerileri paylaşan bazı kişiler LED ampulleri sökerek eskiden kullandığımız sarı ışıklı akkor ampullere geçmeye başladı. Bu ampullerin baş ağrısından uykusuzluğa kadar pek çok soruna yol açtığını söylediler. İddialar ilk bakışta abartılı görünse de bilim insanları konuyu ciddiye aldı. Peki LED ampuller gerçekten uykumuzu ve kan şekerimizi etkileyebilir mi?
Kaynak: Daily Mail
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Sosyal Medyada Sağlık Önerileri Paylaşan Kişiler LED Ampulleri Söküyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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