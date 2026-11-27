MasterChef'te Gergin Anlar: Tolğa'nın "Sözümü Kesiyorsunuz" Dediği Somer Şef Stüdyoyu Terk Etti!
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MasterChef Türkiye stüdyosunda yarışmacı Tolğa ile Somer Şef arasında yaşanan gerginlik gündem oldu. Konuşmasının kesildiğini söyleyen Tolğa'ya sert karşılık veren Somer Şef, sinirlenip stüdyoyu terk etti.
MasterChef'in sevecen jürisi Somer Sivrioğlu, Tolğa'ya verdiği tepkiyle gündem oldu.
MasterChef'te Tolğa'nın "sözümü kesiyorsunuz" çıkışı, Somer Şef'in stüdyoyu gergin bir şekilde terk etmesiyle sonuçlandı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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