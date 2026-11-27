Akın Akınözü Annesini Anlatırken Gözleri Doldu: "Bu Onun En Büyük Mirası"
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Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü 2024 yılında kaybeden Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte annesinden bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlanan ünlü oyuncu, annesinin kendisine bıraktığı en büyük mirasın yaşama cesareti olduğunu söyledi.
Kaynak: Gazete Magazin
Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen etkinliğe katıldı.
Akın Akınözü: "Bu onun en büyük mirası."
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