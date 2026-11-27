20 Temmuz 2024'te annesi Özlem Akınözü'nü kaybeden Akın Akınözü, Gizem Yıldız'ın kaleme aldığı 'Neden Olmasın?' adlı kitabın tanıtım etkinliğinde yer aldı.

Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen etkinlikte konuşma yapan ünlü oyuncu, annesinin kanserle mücadelesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Annesinden söz ederken duygularına hâkim olmakta zorlanan Akın Akınözü, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim. Çünkü annemi kaybettim. Onun için de bir kanserle mücadele edip, kanseri yenip ve hayata devam etmenin hikayesini anlatacak kişi ben değilim, ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini size anlatabilirim.'