Gürcistan İçişleri Bakanlığı Batum'daki Olaylar İçin Beşiktaş Taraftarlarını Suçladı
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olaylar için yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin müdahalesine gerekçe olarak bazı siyah beyazlı taraftarların davranışlarını gösterdi. Açıklamada gözaltılara ve Filistin bayrağıyla ilgili haberlere de yer verildi.
Bakanlık 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
"Koltuklara zarar verdiler."
"Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz."
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