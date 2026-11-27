Bakanlığın iddiasına göre gerginlik stada yapılan yürüyüş sırasında başladı. Taraftarların polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiği ve farklı nesneler fırlattığı öne sürülen açıklamada şu ifadeye yer verildi:

'Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti.'

Olayların stadyum alanında da sürdüğünü savunan bakanlık, koltuklarla ilgili şu iddiayı dile getirdi:

'Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar.'

Polisin kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarını önlemek için özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemleri aldığı vurgulandı.