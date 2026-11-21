Somer Sivrioğlu "Türk Mutfağı Dünyada İlk 10'a Girmez" Sözlerine Açıklık Getirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Türk mutfağıyla ilgili sözleri sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Avustralya'da restoranlar işleten şefin yıllar önce söylediği 'Türk mutfağı dünyada ilk 10'a girmez' sözleri yeniden gündem olurken Sivrioğlu da yaşanan tartışmaya açıklık getirdi.
Kaynak: Sinan Canan ile Açık Beyin
MasterChef Türkiye jüri üyesi ve Avustralya'da restoranlar işleten bir şef olan Somer Sivrioğlu, gündemde görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri.
Sivrioğlu'nun 2021'de NeyseNe'nin Loş Sohbet programında söyledikleri yeniden gündem oldu.
Sivrioğlu o sözleri hakkında açıklamada bulundu: "Türk mutfağında inanılmaz bir zenginliğimiz var."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın