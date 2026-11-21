Sivrioğlu'nun 2021'de NeyseNe kanalının Loş Sohbet programında Türk mutfağıyla ilgili söyledikleri sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Şefin sözleri şöyleydi:

'Türk mutfağı dünyada ilk 10'a girmez.

'Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir' deniyor, yok öyle bir şey.

Kim yaptı bu çalışmayı, nerden toplandı bu veri?

Londra'da bir kafede otururken çevrenizdeki insanlar akşam yemeği için 'Tayland mı yiyelim, Çin mi yiyelim, İtalyan mı yiyelim, Türk mü yiyelim?' diyorlarsa işte o zaman literatüre girmişizdir.'