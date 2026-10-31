Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki Restoranına Kayyum Atandı

Somer Sivrioğlu, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada işletmenin yaklaşık beş yıldır mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini anlattı. Küçük işletmelere yönelik ödeme düzenlemesi için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten şef, bunun üzerine 30 aylık bir ödeme planı için yeniden başvuruda bulunduklarını söyledi. Aradan dört aydan uzun süre geçmesine rağmen bu başvuruya henüz yanıt alamadıklarını da ekledi.

Restoranın hâlâ açık olduğunu vurgulayan Sivrioğlu, işletmenin tek borcunun vergi dairesine olduğunu dile getirdi. Bir diğer ifadeyle Somer Şef, ortada tedarikçilere ya da başka alacaklılara ait bir yük bulunmadığını açıklamış oldu.