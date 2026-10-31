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Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki Restoranına Kayyum Atandı

Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki Restoranına Kayyum Atandı

Somer Sivrioğlu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 09:50
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MasterChef Türkiye jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentindeki restoranı Anason'a vergi borcu nedeniyle kayyum atandı. Daily Telegraph'ın haberine göre restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne yaklaşık 2,06 milyon Avustralya doları borcu bulunuyor. Bu tutar, Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 72,4 milyon liraya denk geliyor. Somer Sivrioğlu'ndan ise açıklama geldi.

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MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı.

MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı.

Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde işlettiği Anason, kayyum atanan restoranlar arasına girdi. Restoran, Avustralya Vergi Dairesi'ne yaklaşık 2,06 milyon Avustralya doları borçlu. Bu rakam, haberde Türk lirası olarak yaklaşık 72,4 milyon lira şeklinde aktarıldı. Konu, Daily Telegraph'ta yer aldı.

Anason, Sivrioğlu'nun Avustralya'daki en bilinen işletmelerinden biri olarak biliniyor ve yıllardır Sidney'in gastronomi sahnesinde yer alıyor. Kayyum atanması, işletmenin borç sürecinin artık bağımsız bir isim gözetiminde ele alınacağı anlamına geliyor.

Somer Sivrioğlu açıklama yaptı.

Somer Sivrioğlu açıklama yaptı.

Somer Sivrioğlu, Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada işletmenin yaklaşık beş yıldır mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini anlattı. Küçük işletmelere yönelik ödeme düzenlemesi için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten şef, bunun üzerine 30 aylık bir ödeme planı için yeniden başvuruda bulunduklarını söyledi. Aradan dört aydan uzun süre geçmesine rağmen bu başvuruya henüz yanıt alamadıklarını da ekledi.

Restoranın hâlâ açık olduğunu vurgulayan Sivrioğlu, işletmenin tek borcunun vergi dairesine olduğunu dile getirdi. Bir diğer ifadeyle Somer Şef, ortada tedarikçilere ya da başka alacaklılara ait bir yük bulunmadığını açıklamış oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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