Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki Restoranına Kayyum Atandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentindeki restoranı Anason'a vergi borcu nedeniyle kayyum atandı. Daily Telegraph'ın haberine göre restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne yaklaşık 2,06 milyon Avustralya doları borcu bulunuyor. Bu tutar, Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 72,4 milyon liraya denk geliyor. Somer Sivrioğlu'ndan ise açıklama geldi.
MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı.
Somer Sivrioğlu açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın