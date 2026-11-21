Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, özellikle iş saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı Ümraniye ile Göztepe arasındaki ulaşım süresi yalnızca 21 dakikaya düşecek. Tamamen otonom sisteme sahip sürücüsüz vagonların çalışacağı hattın tam orta noktası ise İstanbul Finans Merkezi olarak belirlendi.

Sadece üç ilçeyi birbirine bağlamakla kalmayacak olan M12 hattı, mevcut raylı sistemlerle de tam entegre çalışacak. Yolcular bu hat üzerinden Marmaray, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarına doğrudan aktarma yapabilecek.

M12 Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro durakları

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