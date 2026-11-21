Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosu gün geçtikçe güçleniyor. tv8 için hazırlanan dizide Deniz Çakır, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Dolunay Soysert yer alıyor, oyuncu görüşmeleri ise sürüyor. Birsen Altuntaş'a göre kadroya yeni bir isim daha dahil oldu: Uzak Şehir ve Aşk ve Taht dizileriyle tanıdığımız Ferit Kaya, diziyle el sıkıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş