Aşk ve Taht Dizisinin Oyuncusu Mükemmel Anneler'in Kadrosuna Katıldı!
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Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosu gün geçtikçe güçleniyor. tv8 için hazırlanan dizide Deniz Çakır, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Dolunay Soysert yer alıyor, oyuncu görüşmeleri ise sürüyor. Birsen Altuntaş'a göre kadroya yeni bir isim daha dahil oldu: Uzak Şehir ve Aşk ve Taht dizileriyle tanıdığımız Ferit Kaya, diziyle el sıkıştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Pem Yapım'ın iddialı dizisi Mükemmel Anneler'in kadrosu her geçen gün güçleniyor.
Ferit Kaya, Uzak Şehir ve Aşk ve Taht dizileriyle seyirci karşısına çıkmıştı.
Kaya, Ali Kerim rolüyle Neslihan'ın partneri olacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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