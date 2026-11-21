Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın Şapkacı Kadınlar'ına Veliaht Kadrosundan Bir İsim Katıldı
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Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna Hazal Türesan da katıldı. Türesan'ın dizide Saadet karakterine hayat vereceği ve karakterin Emin Gürsoy'un canlandıracağı güçlü bir adamın, İrfan'ın kızı olduğu öne sürüldü. NOW'ın yeni yılda ekrana getirmeyi planladığı dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Şapkacı Kadınlar, Şapka Devrimi dönemini anlatacak.
Hazal Türesan, Veliaht'ın ardından yeni bir dizide ekrana dönüyor.
Hazal Türesan'ın Şapkacı Kadınlar'da Saadet karakterini canlandıracağı öne sürüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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