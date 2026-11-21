Hazal Türesan, son olarak Veliaht dizisinde Derya karakteriyle ekranda yer almıştı. Oyuncu bu kez NOW'ın yeni yılda ekrana getirmeyi planladığı Şapkacı Kadınlar'la dönüyor.

Dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı paylaşıyor. Kadroda Esra Kızıldoğan, Tansu Biçer ve Furkan Andıç da yer alıyor.