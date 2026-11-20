Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın Başrolü Paylaştığı Şapkacı Kadınlar'ın Kadrosunda Sürpriz İsim
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Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna Furkan Andıç da katıldı. Şapka Devrimi dönemini anlatacak dizide Andıç'ın Teğmen Salih karakterine hayat vereceği öne sürüldü. Ocak ayında NOW'da yayınlanması planlanan dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması bekleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Şapkacı Kadınlar, O3 Medya imzası taşıyor.
Dizinin çekimleri Ayvalık ve Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Furkan Andıç Şapkacı Kadınlar'da Teğmen Salih'i canlandıracak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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