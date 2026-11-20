Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katılan son isim Furkan Andıç oldu. Andıç'ın dizide Teğmen Salih karakterine hayat vereceği öne sürüldü. Karakterin karizmatik, iyi eğitimli ve mesafeli bir asker olduğu aktarıldı.

Dizinin kadrosuna Furkan Andıç'tan önce de farklı isimler katılmıştı. Başrolleri paylaşan Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'nın yanı sıra Esra Kızıldoğan, Tansu Biçer ve Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ıyla tanınan oyuncu da kadroda yer alıyor.