Ödüllü Oyuncu, NOW'ın Yeni Dizisi Şapkacı Kadınlar Kadrosunda!
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Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı’nın başrollerini paylaştığı Şapkacı Kadınlar’ın kadrosuna ödüllü bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Tansu Biçer, dizide Albay Sami karakterine hayat verecek. Daha önce Sami’nin eşi olarak duyurulan Esra Kızıldoğan’ın ekran eşi de böylece belli olmuş oldu. Ocak ayında NOW’da yayımlanması planlanan dizi, Şapka Devrimi dönemini anlatacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Tansu Biçer, Şapka Devrimi'ni anlatacak dizide Albay Sami rolünü üstleniyor.
Şapkacı Kadınlar, Ocak ayında NOW ekranlarında yayımlanması planlanan bir O3 Medya yapımı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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