Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Pınar Deniz'li Şapkacı Kadınlar'ın Kadrosuna Katıldı
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Şapka Devrimi’nin yapıldığı 1925 yılını anlatacak Şapkacı Kadınlar’a bir isim daha katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Emin Gürsoy, dizide Beşyollu lakaplı İrfan karakterini canlandıracak. O3 Medya imzalı ve NOW için hazırlanan dizinin başrollerinde Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı yer alıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Emin Gürsoy, Şapkacı Kadınlar'da Beşyollu lakaplı İrfan'a hayat verecek.
Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı başrolde, yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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