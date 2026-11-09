Kuruluş Osman Oyuncusu, Eşref Tek'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya, Kanal D'de 47 bölümün ardından haziran ayında ani bir finalle ekrana veda etmişti. Erken veda izleyicileri üzse de Eşref'in hikâyesi televizyon yerine dijital platformda yoluna devam etti.

TİMS&B Productions'ın 30 Eylül'de 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla duyurduğu Eşref Tek, Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatacak. Yapımcı Timur Savcı da Prime Video'nun tanıtım toplantısında dizinin bir devam hikâyesi olmadığını, seyircinin bugüne kadar görmediği kısmı anlatacaklarını vurgulamıştı.

Savcı'nın açıklamasına göre Eşref Rüya'dan yeni hikâyeye taşınan tek karakter, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir olacak. Bu da Demet Özdemir başta olmak üzere dizinin diğer oyuncularının Eşref Tek'te yer almayacağı anlamına geliyor.