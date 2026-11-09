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Kuruluş Osman Oyuncusu, Eşref Tek'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Kuruluş Osman Oyuncusu, Eşref Tek'in Kadrosuna Dahil Oldu!

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 23:16 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 23:18
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Çağatay Ulusoy’un Eşref karakterine yeniden hayat verdiği Prime Video dizisi Eşref Tek’in kadrosuna Göksu Girişken de katıldı. Kaderimin Yazıldığı Gün’de Damla, Şahin Tepesi’nde Ayça karakterleriyle tanınan oyuncu Kuruluş Osman’da da rol almıştı. Kanal D’de ani bir finalle biten Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak dizinin çekimleri Kıbrıs’ta başladı.

Kaynak: Magazin Burada

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Göksu Girişken, Kuruluş Osman'ın yanı sıra Kaderimin Yazıldığı Gün'de Damla, Şahin Tepesi'nde Ayça karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Göksu Girişken, Kuruluş Osman'ın yanı sıra Kaderimin Yazıldığı Gün'de Damla, Şahin Tepesi'nde Ayça karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Eşref Tek'in yeni ismi Göksu Girişken, ekran yolculuğunda farklı türlerde dizilerde yer aldı. Oyuncu, Kaderimin Yazıldığı Gün'de Damla karakterine hayat verirken Şahin Tepesi'nde Ayça rolüyle seyircinin karşısına geçmişti.

Girişken'in oynadığı yapımlar arasında atv'nin uzun soluklu tarih dizisi Kuruluş Osman da bulunuyor. Oyuncunun Eşref Tek'te canlandıracağı karakterin adı ve hikâyedeki yeri ise henüz paylaşılmadı.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da anlatacak.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da anlatacak.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya, Kanal D'de 47 bölümün ardından haziran ayında ani bir finalle ekrana veda etmişti. Erken veda izleyicileri üzse de Eşref'in hikâyesi televizyon yerine dijital platformda yoluna devam etti.

TİMS&B Productions'ın 30 Eylül'de 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla duyurduğu Eşref Tek, Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatacak. Yapımcı Timur Savcı da Prime Video'nun tanıtım toplantısında dizinin bir devam hikâyesi olmadığını, seyircinin bugüne kadar görmediği kısmı anlatacaklarını vurgulamıştı.

Savcı'nın açıklamasına göre Eşref Rüya'dan yeni hikâyeye taşınan tek karakter, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir olacak. Bu da Demet Özdemir başta olmak üzere dizinin diğer oyuncularının Eşref Tek'te yer almayacağı anlamına geliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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