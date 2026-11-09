Kuruluş Osman Oyuncusu, Eşref Tek'in Kadrosuna Dahil Oldu!
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Çağatay Ulusoy’un Eşref karakterine yeniden hayat verdiği Prime Video dizisi Eşref Tek’in kadrosuna Göksu Girişken de katıldı. Kaderimin Yazıldığı Gün’de Damla, Şahin Tepesi’nde Ayça karakterleriyle tanınan oyuncu Kuruluş Osman’da da rol almıştı. Kanal D’de ani bir finalle biten Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak dizinin çekimleri Kıbrıs’ta başladı.
Kaynak: Magazin Burada
Göksu Girişken, Kuruluş Osman'ın yanı sıra Kaderimin Yazıldığı Gün'de Damla, Şahin Tepesi'nde Ayça karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.
Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da anlatacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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