Çukur'da "Metin"i Oynayan Oyuncu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu
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Çağatay Ulusoy’un başrolündeki Eşref Tek’in kadrosuna Cem Uslu da dahil oldu. Dizi Dünyası’nın aktardığı bilgiye göre Uslu, dizide Metin karakterine hayat verecek. Haberin dikkat çekici ayrıntısı ise oyuncunun yıllar önce Çukur’da da Metin karakterini canlandırmış olması. Show TV’de dört sezon süren dizinin Metin’i, bu kez Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak Prime Video yapımında aynı isimle karşımıza çıkacak.
KAYNAK: Dizi Dünyası
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Cem Uslu, Eşref Tek'te Metin karakterine hayat verecek.
Uslu, yıllar önce Çukur'da da Koçovalıların sadık adamı Metin'i oynamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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