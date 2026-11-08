Çukur'da "Metin"i Oynayan Oyuncu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu

Haberin en dikkat çekici ayrıntısı ise karakterin adı oldu. Cem Uslu, 2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve 131 bölüm süren Çukur'da da Metin karakterine hayat vermişti.

Uslu'nun canlandırdığı Metin Yaman, Koçovalı ailesinin en güvendiği adamlarından ve korumalarından biriydi. Kemal'in ağabeyi olan karakter, Karakuzular baskınında sol gözünü kaybetmişti.

Dört sezon boyunca Çukur ailesinin yanından ayrılmayan Metin, dizinin izleyicileri tarafından hafızalara kazınan karakterlerden biri olmuştu.

Böylece Uslu, Çukur'un finalinden yaklaşık 5 yıl sonra aynı isimli bir karakterle yeniden suç dünyasını anlatan bir hikâyede yer alacak. Oyuncu, Çukur'un yanı sıra Teşkilat ve Kıskanmak gibi yapımlarda da rol almıştı.