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Çukur'da "Metin"i Oynayan Oyuncu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu

Çukur'da "Metin"i Oynayan Oyuncu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu

yerli dizi Çukur Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 10:46 Son Güncelleme: 08.11.2026 - 10:48
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Çağatay Ulusoy’un başrolündeki Eşref Tek’in kadrosuna Cem Uslu da dahil oldu. Dizi Dünyası’nın aktardığı bilgiye göre Uslu, dizide Metin karakterine hayat verecek. Haberin dikkat çekici ayrıntısı ise oyuncunun yıllar önce Çukur’da da Metin karakterini canlandırmış olması. Show TV’de dört sezon süren dizinin Metin’i, bu kez Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak Prime Video yapımında aynı isimle karşımıza çıkacak.

KAYNAK: Dizi Dünyası

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Cem Uslu, Eşref Tek'te Metin karakterine hayat verecek.

Cem Uslu, Eşref Tek'te Metin karakterine hayat verecek.

Eşref Tek'in kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizi Dünyası'nın aktardığı bilgiye göre Çağatay Ulusoy ile Aybüke Pusat'ı buluşturan dizinin kadrosuna Cem Uslu da dahil oldu.

Uslu'nun dizide Metin karakterini canlandıracağı belirtildi. Karakterin Eşref'in hikâyesindeki yeri ve genç Eşref'le nasıl bir bağı olacağı ise henüz paylaşılmadı.

Uslu, yıllar önce Çukur'da da Koçovalıların sadık adamı Metin'i oynamıştı.

Uslu, yıllar önce Çukur'da da Koçovalıların sadık adamı Metin'i oynamıştı.

Haberin en dikkat çekici ayrıntısı ise karakterin adı oldu. Cem Uslu, 2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve 131 bölüm süren Çukur'da da Metin karakterine hayat vermişti.

Uslu'nun canlandırdığı Metin Yaman, Koçovalı ailesinin en güvendiği adamlarından ve korumalarından biriydi. Kemal'in ağabeyi olan karakter, Karakuzular baskınında sol gözünü kaybetmişti.

Dört sezon boyunca Çukur ailesinin yanından ayrılmayan Metin, dizinin izleyicileri tarafından hafızalara kazınan karakterlerden biri olmuştu.

Böylece Uslu, Çukur'un finalinden yaklaşık 5 yıl sonra aynı isimli bir karakterle yeniden suç dünyasını anlatan bir hikâyede yer alacak. Oyuncu, Çukur'un yanı sıra Teşkilat ve Kıskanmak gibi yapımlarda da rol almıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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