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Final Yapan Halef'in Oyuncusu Eşref Tek Dizisinde Rol Alacak

Final Yapan Halef'in Oyuncusu Eşref Tek Dizisinde Rol Alacak

yerli dizi Eşref Rüya Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 09:04 Son Güncelleme: 08.11.2026 - 09:09
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Halef: Köklerin Çağrısı’nın Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen’in yeni adresi Eşref Tek oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre usta oyuncu, Çağatay Ulusoy’un başrolündeki dizide yeraltının raconunu bilen Arap İhsan’ı canlandıracak. Böylece Çimen, Aybüke Pusat’tan sonra Halef’ten Eşref Tek’e geçen ikinci isim oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen'in Eşref Tek'te Arap İhsan karakterini canlandıracağı öne sürüldü.

Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen'in Eşref Tek'te Arap İhsan karakterini canlandıracağı öne sürüldü.

Eşref Tek'in kadrosuna Halef'ten bir isim daha katıldı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda Ziyan Ağa karakterine hayat veren Mazlum Çimen, Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Eşref Tek için anlaştı. Usta oyuncunun dizide Arap İhsan karakterini canlandıracağı öne sürüldü.

Peki Arap İhsan kim? Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakter, sokak kabadayılığı kültüründen gelen, raconu ve düşmanlığın kurallarını iyi bilen güçlü bir yeraltı figürü olarak tanımlanıyor. Karakterin Eşref'in hikâyesindeki yeri ve genç Eşref'le nasıl bir bağı olacağı ise henüz paylaşılmadı.

Halef'in final kararı, Mazlum Çimen'in yeni durağını da belirledi.

Halef'in final kararı, Mazlum Çimen'in yeni durağını da belirledi.

Mazlum Çimen'in yeni projesi, Halef: Köklerin Çağrısı'nın final haberinin hemen ardından geldi. NOW dizisinin 43. bölümüyle ekrana veda edeceği açıklanmıştı.

Böylece Çimen, Halef'ten Eşref Tek'e geçen ikinci isim oldu. Dizinin 1. sezonunda Melek karakterini canlandıran ve sezon finalinde kadroya veda eden Aybüke Pusat'ın da Eşref Tek'te kadın başrol olarak Derin karakterine hayat vereceği öne sürülmüştü.

Bale sanatçısı, besteci ve halk müziği sanatçısı olarak da tanınan Mazlum Çimen; Soğuk Geceler, Gönlümdeki Köşk Olmasa ve Nokta filmlerinin müzikleriyle ödüller kazanmıştı. Oyuncu, Hoşçakal Yarın, Anlat İstanbul, Son Cellat ve Yahşi Batı gibi yapımlarda da rol almıştı.

Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da 8 bölümde anlatacak.

Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da 8 bölümde anlatacak.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak. Dizi, Eşref Rüya'nın Prime Video'daki başarısının ardından hayata geçirildi ve 8 bölüm olarak planlanıyor.

Hikâye, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir'le tanışarak suç dünyasına adım atmasını konu alacak. Eşref'i yine Çağatay Ulusoy canlandıracak; Eşref Rüya'dan taşınan diğer karakter ise Görkem Sevindik'in hayat verdiği Kadir olacak.

Yönetmen koltuğunda yine Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Ethem Özışık kaleme alıyor. Yapımcı Timur Savcı, kadronun geri kalanının tamamen yeni isimlerden oluşacağını açıklamıştı. Öte yandan dizinin Prime Video'daki yayın tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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