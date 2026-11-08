Final Yapan Halef'in Oyuncusu Eşref Tek Dizisinde Rol Alacak

Mazlum Çimen'in yeni projesi, Halef: Köklerin Çağrısı'nın final haberinin hemen ardından geldi. NOW dizisinin 43. bölümüyle ekrana veda edeceği açıklanmıştı.

Böylece Çimen, Halef'ten Eşref Tek'e geçen ikinci isim oldu. Dizinin 1. sezonunda Melek karakterini canlandıran ve sezon finalinde kadroya veda eden Aybüke Pusat'ın da Eşref Tek'te kadın başrol olarak Derin karakterine hayat vereceği öne sürülmüştü.

Bale sanatçısı, besteci ve halk müziği sanatçısı olarak da tanınan Mazlum Çimen; Soğuk Geceler, Gönlümdeki Köşk Olmasa ve Nokta filmlerinin müzikleriyle ödüller kazanmıştı. Oyuncu, Hoşçakal Yarın, Anlat İstanbul, Son Cellat ve Yahşi Batı gibi yapımlarda da rol almıştı.