Final Yapan Halef'in Oyuncusu Eşref Tek Dizisinde Rol Alacak
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Halef: Köklerin Çağrısı’nın Ziyan Ağa’sı Mazlum Çimen’in yeni adresi Eşref Tek oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre usta oyuncu, Çağatay Ulusoy’un başrolündeki dizide yeraltının raconunu bilen Arap İhsan’ı canlandıracak. Böylece Çimen, Aybüke Pusat’tan sonra Halef’ten Eşref Tek’e geçen ikinci isim oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen'in Eşref Tek'te Arap İhsan karakterini canlandıracağı öne sürüldü.
Halef'in final kararı, Mazlum Çimen'in yeni durağını da belirledi.
Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da 8 bölümde anlatacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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