6. Final Haberi Geldi! NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Final Yapıyor

Sezon başından bu yana ekranda zor günler yaşanıyor. Reklam pastasının daralmasıyla kanallar, beklentinin altında kalan yapımlar için hızlı kararlar vermeye başladı.

Eylül ayından bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz ekrana veda etti. Halef: Köklerin Çağrısı da bu listeye eklenen son dizi oldu.

Üstelik tablo yalnızca yapımcıları değil oyuncuları da tedirgin ediyor. Son günlerde pek çok ünlü isim, dizilerin birer birer ekrandan düşmesine sessiz kalmadı.