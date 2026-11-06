6. Final Haberi Geldi! NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Final Yapıyor
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Halef: Köklerin Çağrısı için yolun sonu göründü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı NOW dizisi, 43. bölümüyle ekrana veda edecek. İlk sezonunda perşembe akşamlarının lideri olan dizi, Aybüke Pusat’ın ayrıldığı ikinci sezonda beklenen ilgiyi göremedi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Halef: Köklerin Çağrısı düşük reytingler sebebiyle final yapıyor.
Eylülden bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz de final yapmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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