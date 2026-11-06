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6. Final Haberi Geldi! NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Final Yapıyor

6. Final Haberi Geldi! NOW Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı Final Yapıyor

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 13:27
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Halef: Köklerin Çağrısı için yolun sonu göründü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı NOW dizisi, 43. bölümüyle ekrana veda edecek. İlk sezonunda perşembe akşamlarının lideri olan dizi, Aybüke Pusat’ın ayrıldığı ikinci sezonda beklenen ilgiyi göremedi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Halef: Köklerin Çağrısı düşük reytingler sebebiyle final yapıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı düşük reytingler sebebiyle final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle final yapacak. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi için yolun sonu göründü. Dizi, Cumhuriyet Bayramı arasının ardından 5 Kasım'da 41. bölümüyle ekrana dönmüştü.

Eylülden bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz de final yapmıştı.

Eylülden bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz de final yapmıştı.

Sezon başından bu yana ekranda zor günler yaşanıyor. Reklam pastasının daralmasıyla kanallar, beklentinin altında kalan yapımlar için hızlı kararlar vermeye başladı.

Eylül ayından bu yana A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz ekrana veda etti. Halef: Köklerin Çağrısı da bu listeye eklenen son dizi oldu.

Üstelik tablo yalnızca yapımcıları değil oyuncuları da tedirgin ediyor. Son günlerde pek çok ünlü isim, dizilerin birer birer ekrandan düşmesine sessiz kalmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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