Minik Boyutuna Aldanmayın: Bu Yumurtanın Demir ve B12 Oranı Tavuk Yumurtasını Geride Bırakıyor
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Boyutu tavuk yumurtasının yanında oldukça küçük kalsa da bıldırcın yumurtası, besin değeri söz konusu olduğunda iddialı bir rakip. Gram bazında yapılan karşılaştırmalarda demir ve B12 vitamini oranının tavuk yumurtasından yüksek çıkması, bu minik yumurtayı son yıllarda mutfakların gözdesi haline getirdi. Peki bıldırcın yumurtasının faydaları neler, günde kaç tane yenmeli?
Tek bir bıldırcın yumurtası 10-12 gram geliyor ama içi vitamin ve mineral dolu.
Günde kaç tane bıldırcın yumurtası yenmeli?
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