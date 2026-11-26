Ortalama 10-12 gram ağırlığındaki bıldırcın yumurtası, şirin görüntüsünün ötesinde yoğun bir besin profiline sahip. İçeriğinde protein başta olmak üzere A, B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri bulunuyor. Mineral tarafında ise demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor öne çıkıyor.

Asıl fark gram bazında yapılan kıyaslamada ortaya çıkıyor. Aynı ağırlıktaki tavuk yumurtasıyla karşılaştırıldığında bıldırcın yumurtası daha fazla demir, B12 vitamini ve amino asit barındırıyor. Bu nedenle kansızlık (anemi) riski taşıyan kişiler ve yoğun tempoda enerji ihtiyacı yüksek olanlar için destekleyici bir besin olarak görülüyor.

Bıldırcın yumurtasının en çok bilinen yönü, solunum yolu sağlığıyla ilişkilendirilmesi. Zengin protein bileşenleri ve antioksidan içeriği nedeniyle geleneksel beslenme kürlerinde sıkça yer alan bu besin; öksürük, bronşit ve astım gibi hassasiyetlerde vücut direncini desteklemek amacıyla tüketiliyor. Yine de bu tür şikayetlerde bıldırcın yumurtasının bir tedavi yerine geçmediğini, beslenmeye destek olarak düşünülmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Yüksek A vitamini içeriği göz sağlığının korunmasına katkı sunarken, amino asit zenginliği doku onarımına ve hücre yenilenmesine yardımcı oluyor. Büyüme çağındaki çocukların beslenmesinde sıkça önerilmesinin nedeni de bu.