Alper Gezeravcı Ay İçin Tarih Verdi: Türkiye Ay'a Gidiyor
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ay Araştırma Programı için yeni takvimi paylaştı. Gezeravcı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye, 2027 yılının ikinci çeyreğinde Ay'a ulaşmayı hedefliyor. Görev başarıya ulaşırsa Türkiye, 1966'dan bu yana Ay yüzeyine ulaşabilen yalnızca 5 ülkenin ardından listeye giren altıncı ülke olacak.
Alper Gezeravcı: "Hedefimiz Ay'ın etrafında dönmek değil, doğrudan yüzeye ulaşmak."
Türkiye'nin Ay'a gideceği tarih belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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