Gezeravcı'nın aktardığına göre Ay yüzeyine ulaşma başarısını 1966'dan bu yana yalnızca beş ülke gösterebildi. Bu listede bugüne kadar Sovyetler Birliği, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya yer alıyor. Türkiye, 2027'deki görevle bu ülkelerin ardından altıncı sıraya yerleşmeyi amaçlıyor.

Programın teknik tarafında da önemli bir eşik geride kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında Ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyonunun tamamlandığını duyurmuştu. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki araç, sistem seviyesindeki çevre testleri için TUSAŞ'a gönderilmişti.

Gezeravcı, konuşmasında uzaya erişimde dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine de dikkat çekti. Fırlatma planlarında uzun bekleme süreleri yaşandığını hatırlatan Gezeravcı, hedeflerin kimsenin iznine bağlı kalmadan, Türkiye'nin kendi belirlediği takvimle yürütülebilmesi için 'uzaya erişimimizin bağımsız olması gerekiyor' dedi.

Programın sonunda gençlere seslenen Gezeravcı, Türkiye'nin geçmişten bugüne çok sayıda başarı hikayesi yazdığını söyledi. Öğrencilerden bu başarıları görmelerini ve kendi potansiyellerine güvenmelerini isteyen Gezeravcı, önyargıların özgüvenin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti. Milli Uzay Programı kapsamındaki çalışmaların belirlenen takvime göre sürdüğünü de sözlerine ekledi.