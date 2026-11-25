Barış Falay Dizi Sektöründeki Krizi Değerlendirdi!
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Dizi sektöründe reklam gelirlerinin düşmesiyle başlayan maliyet krizi, yapımcılardan oyunculara kadar herkesin konuştuğu bir başlığa dönüştü. Ücret indirimi ve bölüm başı maliyetler tartışılırken oyuncu Barış Falay da konuya dair sözlerini paylaştı. Falay, krizin kendisine çok anlamlı gelmediğini, çünkü hiçbir işinde parayı öne koyarak pazarlık yapmadığını söyledi.
Kaynak: Habertürk, Onur Aydın
Dizi sektöründe reklam krizi ücret ve maliyet tartışmasına dönüştü.
Falay, iş seçerken hikayeyi ve rolü öne koyduğunu anlattı.
Barış Falay: "Bana bu kriz hikayesi çok anlamlı gelmiyor."
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