Son dönemde dizi ve film sektöründe yaşanan krizle ilgili konuşan Barış Falay, krizin kendisi için çok anlam taşımadığını söyledi: 'Bana bu kriz hikayesi çok anlamlı gelmiyor. Çünkü ben hiçbir işimde parayı öne koyarak pazarlık yapmadım. Önce hikâyeyi sevdim, rolü sevdim, oynamak istedim.'