Biletlerinin Saniyeler İçinde Tükendiği, "Keşke Orada Olsaydım" Dedirten Tarihin En Çılgın 6 Festival Anı
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Bazı konserler sadece iyi bir müzik dinletisi olarak kalır, bazıları ise tarihin akışını değiştirir! Milyonların tek yürek olduğu o efsanevi festival anlarını bir araya getirdik. Kemerleri bağlayın, sahnenin en önüne ışınlanıyoruz!
1. Queen – Live Aid (1985)
2. Daft Punk – Coachella (2006)
3. Jimi Hendrix – Woodstock (1969)
4. Beyoncé – Coachella / "Beychella" (2018)
5. Nirvana – Reading Festival (1992)
6. Metallica – Monsters of Rock, Moskova (1991)
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