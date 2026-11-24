Sen bazen geçmişinle geleceğin arasında, eski benliğinle dönüşmekte olduğun kişi arasında kalıyorsun. Bir yanın her şeyi geride bırakıp yepyeni bir hayata başlamak isterken diğer yanın yaşadıklarından öğrendiklerini anlamlandırmaya çalışıyor. Her sorunun cevabını hemen bulamamak seni zaman zaman huzursuz etse de bu arayışın sana kendini daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Artık eskisi gibi olmadığını hissediyor, neyi istediğini ve neyi bir daha istemediğini keşfediyorsun. Senin hikayenin güzelliği, her şeyin çözülmüş olmasında değil, belirsizliğin içinde bile kendine yeni bir yol açabilmende. Belki de şu sıralar ihtiyacın olan şey bütün cevapları bulmak değil, kendi ritmini yakalamak.