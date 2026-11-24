Hayatının Fon Müziği Olan Mor ve Ötesi Şarkısı Hangisi?
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Mor ve Ötesi pek çok nesli etkilemiş bir grup. Peki senin hayatının fon müziği, Mor ve Ötesi'nin hangi şarkısı olurdu? Aşktan hayal kırıklıklarına, bitmeyen sorgulamalardan yeniden ayağa kalkma çabasına kadar seni en iyi anlatan şarkıyı bulmak için sorularımızı yanıtla ve ruhunun sesini keşfet!
1. Hayatında bir şeyler ters gittiğinde ilk tepkin ne olur?
2. Aşk hayatını tek bir cümleyle anlatsan hangisini seçerdin?
3. Arkadaş grubunda genellikle nasıl birisin?
4. Bu mevsimlerden favorin olanı seç bakalım!
5. Hayatta en çok neyin peşinden gidiyorsun?
6. Geçmişe dönüp bir şeyi değiştirebilseydin neyi seçerdin?
7. Bir günlüğüne bütün sorumluluklarından kurtulsan ne yapardın?
8. Hayatının sonunda geriye dönüp baktığında neyi başarmış olmak istersin?
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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