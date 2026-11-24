Dünya mutfağı birbirinden lezzetli ve ilginç yemeklerle dolu! Kimisi görüntüsüyle iştah kabartıyor, kimisi ise kendine özgü malzemeleri ve pişirme teknikleriyle hafızalara kazınıyor. Peki, İtalyan pizzasıyla Japon suşisini birbirinden ayırmak kolay ama ya daha az bilinen lezzetler? Bu testte dünyanın farklı ülkelerinden meşhur yemekleri soruyoruz. Bakalım kaç tanesinin hangi ülkeye ait olduğunu doğru tahmin edebileceksin?