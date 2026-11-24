Bu Yemeklerin Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
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Dünya mutfağı birbirinden lezzetli ve ilginç yemeklerle dolu! Kimisi görüntüsüyle iştah kabartıyor, kimisi ise kendine özgü malzemeleri ve pişirme teknikleriyle hafızalara kazınıyor. Peki, İtalyan pizzasıyla Japon suşisini birbirinden ayırmak kolay ama ya daha az bilinen lezzetler? Bu testte dünyanın farklı ülkelerinden meşhur yemekleri soruyoruz. Bakalım kaç tanesinin hangi ülkeye ait olduğunu doğru tahmin edebileceksin?
1. Paella hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?
2. Kimchi hangi ülkenin mutfağına aittir?
3. Poutine hangi ülkenin meşhur sokak lezzetidir?
4. Pho isimli geleneksel çorba hangi ülkeye aittir?
5. Feijoada hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?
6. Pierogi hangi ülkenin mutfağında önemli bir yere sahiptir?
7. Tom Yum çorbası hangi ülkeye aittir?
8. Goulash (Gulaş) hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?
9. Ceviche hangi ülkenin mutfağıyla özdeşleşmiştir?
10. Haggis hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?
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