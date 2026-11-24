Tozlu Arşivlerden Çıkan 30 Ünlü Karesi: Şebnem Ferah'tan Michael Jackson'a Nadir Fotoğraflar
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Neşet Ertaş'tan Louis Armstrong'a, Müslüm Gürses'ten Alfred Hitchcock'a onlarca ünlü ismin çok az bilinen fotoğraflarını derledik. Zamanla unutulmaya yüz tutmuş bu kareler, tanıdığımız isimlerin bambaşka anlarını gösteriyor. 👇
1. Tarih 9 Kasım 1985. Prenses Diana ile John Travolta, Beyaz Saray'da düzenlenen devlet yemeğinde dans ediyor.
2. Paul McCartney ve kızı.
3. Vera'dan Nazım Hikmet'e son bakış. Yıl 1963.
4. Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley imza dağıtıyor.
5. Jim Henson ve Kurbağa Kermit'in nadir bir fotoğrafı.
6. Oğuz Atay, kızı Özge Atay'la.
7. Joaquin ve River Phoenix kardeşler.
8. 1970'ler, Cem Karaca.
9. Türk sanat müziği şarkıcısı Bülent Ersoy evde örgü örerken. İstanbul, 1982.
10. Türk halk ozanı Neşet Ertaş ve yanındaki babası Muharrem Ertaş. Kırşehir, 1970.
11. Selvi Boylum. Osmaniye, 1977.
12. Christopher Reeve ve Robin Williams.
13. 1991 yılında vizyona giren 'Kanca' filminin oyuncularından Dustin Hoffman, Robin Williams ve Dante Basco sette bir arada.
14. Türk rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah. Yalova, 1993.
15. The Beatles, 1957. Bu karede John Lennon 16, George Harrison 14, Paul McCartney ise 15 yaşında.
16. Vin Diesel'in yıllığından bir fotoğraf. Yıl 1985.
17. Elton John, Dodger Stadyumu'nda. Yıl 1975.
18. Tahminen 1976 yılı. Reggae efsanesi Bob Marley ve 1976'da Dünya Güzeli seçilen Cindy Breakspeare.
19. 'Star Trek'ten Kaptan Kirk ve Spock birlikte yemek yiyor ve mutlu bir anı paylaşıyor.
20. 'Psycho', 'North by Northwest', 'Vertigo' ve 'Rear Window' gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Alfred Hitchcock, 1963'te vizyona giren 'The Birds' filminin setinde kucağında bir bebekle.
21. Harry Potter karakteriyle tanınan Daniel Radcliffe, aynı seride Ron Weasley'e hayat veren Rupert Grint ile tanıştığı ilk günde.
22. Lionel Messi'nin Barcelona'ya geldiği ilk gün otel odasında çekilen fotoğrafı. 2000 senesi.
23. Zeki Müren'in Anıtkabir ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğraf.
24. Müslüm Gürses, kendisini gazinoda dinlemeye gelen Zeki Müren'i karşılıyor. İstanbul, 1970'ler.
25. Louis Armstrong, karısı Lucille için Mısır'daki Büyük Sfenks'in ve Giza Piramitleri'nin önünde trompet çalıyor.
26. Johnny Depp, 'Hayalet Süvari' filminin setinde elindeki su tabancasıyla poz veriyor.
27. Marilyn Monroe'nun Türk askerine moral verdiği konser. 1954, Kore.
28. Johnny Cash, Folsom Hapishanesi'ndeki mahkumlar için sahnede. Tarih 13 Ocak 1968.
29. 1930'lu yıllarda Salvador Dali.
30. Michael Jackson ve Michael Jordan aynı sahnede.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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