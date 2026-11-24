Tavuk Poposundan Yılana: Orta Çağ'da Vebaya Çare Diye Denenen 8 Akıl Almaz Yöntem
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Dünya'nın bu zamana kadar yüzleştiği en büyük salgın tehlikesi şüphesiz 'Kara Ölüm' olarak adlandırılan veba salgınıdır. Kısa sürede ölüme yol açabilen bu bakteriyel enfeksiyonla başa çıkmak için tarih boyunca birçok yöntem denendi. Bunların bir kısmı hem bizi hem sizi şaşırtacak kadar tuhaf.
Tavuk poposundan kırbaca, sirke tarifinden soğana kadar denenen tedavi arayışlarını sizin için derledik... 👇
1300’lerin ortalarında Avrupa'yı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği 'kara ölümü' hepimiz duymuşuzdur.
Bu salgın o kadar tehlikeliydi ki bulaştığı her beş kişiden dördünü öldürebiliyordu.
Kayıtlara göre bu hastalık Karadeniz'den açılan 12 gemi ile Avrupa'ya ulaştı.
Denizcilerin çoğu ölmüştü; hayatta kalmayı başaranlar ise ciddi sağlık sorunlarıyla yüzleşiyordu.
Peki o çağın doktorları bu veba salgınıyla başa çıkmak için ne tarz çözümler ürettiler?
1. Vicery yöntemi
İlk adım, bir tavuk bulmak ve poposunda ne kadar tüy varsa yolmaktı...
İlkel ve bir o kadar saçma olan bu yaklaşımdaki temel mantık, tavuğun hastanın çıbanlarındaki enfeksiyonu p*posundan soluyarak söküp almasıydı.
2. Yılan tedavisi
Dönemin inancına göre yılanlar da zehirli olduğu için bu yöntem vücuttaki zehri söküp alarak vebayı iyileştirecekti.
3. İnsan dışkısı tedavisi
4. Soğan tedavisi
Bunu bilen insanlar da çareyi soğanda aradılar.
5. Dört Hırsız Sirkesi
Sirkenin bu yararlı etkisi sadece uzmanların dikkatini çekmedi; 'Tarifi verin, kurtulun.'
Bu hırsızların nasıl oluyor da hastalığa yakalanmadan ortada istedikleri gibi dolaşabiliyordu?
Ucunda ölüm olduğu için başka bir çareleri de olmayan bu dört hırsız sonunda sırlarını açıkladılar;
6. Hacamat
Galen'in teorisine göre; kan, safra, balgam ve benzeri sıvılardan oluşan insan vücudu, bu sıvılardaki herhangi bir dengesizlik söz konusu olduğunda hastalığa yenik düşüyordu.
Tahmin edeceğiniz üzere bu ne yazık ki hiçbir işe yaramadı.
7. Kırbaçlanmak
8. Zor zamanlar zorlu önlemler gerektirirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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