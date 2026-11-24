Dünya'nın bu zamana kadar yüzleştiği en büyük salgın tehlikesi şüphesiz 'Kara Ölüm' olarak adlandırılan veba salgınıdır. Kısa sürede ölüme yol açabilen bu bakteriyel enfeksiyonla başa çıkmak için tarih boyunca birçok yöntem denendi. Bunların bir kısmı hem bizi hem sizi şaşırtacak kadar tuhaf.

Tavuk poposundan kırbaca, sirke tarifinden soğana kadar denenen tedavi arayışlarını sizin için derledik... 👇