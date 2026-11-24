"Bu Çocuk Özel, Bir Yerlere Varacak": Öğretmenlerinin Bir Cümlesiyle Hayatı Değişen İsimler
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Bazen bir öğretmenin tek bir cümlesi, bir ömrün yönünü değiştirmeye yeter. Kimi zaman bir cesaret sözü, kimi zaman insanı kamçılayan bir eleştiri... Nobel ödüllü bilim insanlarından dünyaca ünlü sunuculara kadar pek çok kişi, bugün bulundukları yeri sınıfta duydukları o cümleye borçlu olduklarını anlattı.
Öğretmenler Günü'nde bu hikayelerden bazılarını derledik...
Aziz Sancar: "Bu çocuk özel, bir yerlere varacak"
Stephen Hawking ve onu matematiğe âşık eden öğretmeni
Oprah Winfrey: "Karşılaştığım en meraklı 13 yaşındaki çocuktun"
Arif Sayyar: "En yeteneksiz çocuk sensin" sözü onu ressam yaptı
Bazen o cümleyi öğrenci kurar: Albert Camus'nün Nobel mektubu
Peki sizin unutamadığınız cümle hangisi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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