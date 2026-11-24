Oprah Winfrey'in hayatında iki öğretmenin izi var. Biri, Nashville'deki 4. sınıf öğretmeni Bayan Duncan. Oprah, onun sayesinde dünyayla baş edebileceğine inandığını ve bugün bir talk show'u olmasının sebebinin bu olduğunu söylemişti.

Diğeri ise sınıfına hiç girmediği Gene Abrams. Abrams, Oprah'ın Milwaukee'nin en iyi okullarından birine kabul edilen siyah öğrenciler arasına girmesini sağladı. Yıllar sonra programda yeniden karşılaştıklarında ona şöyle dedi: 'Karşılaştığım en meraklı 13 yaşındaki çocuktun. Elinde hep bir kitap, aklında hep bir soru vardı.'