Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın Emmy'deki Kırmızı Halı Şıklığı Beğeni Topladı
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Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba, bu kez New York'ta yan yana geldi. Dizilerinin Uluslararası Emmy adaylığı için Mardin'deki çekimlere ara veren ikiliyi, tören öncesinde Times Meydanı'nda hayranlarının hazırladığı bir sürpriz bekliyordu. Gecenin devamında kırmızı halıya çıkan Ünsal ile Akbaba, şıklıklarıyla beğeni topladı.
Uzak Şehir'in Mardin'de başlayan hikayesi New York'a uzandı.
Hayranları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'yı Times Meydanı'nda karşıladı.
Bu kez gözler Emmy kırmızı halısındaki şıklıklarına çevrildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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