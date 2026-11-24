Times Meydanı'ndaki sürprizin ardından Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba, 23 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıya çıktı. Dizide Alya ve Cihan olarak izlediğimiz iki oyuncu, bu kez gala stilleriyle yan yana poz verdi. Kırmızı halıdan paylaşılan kareler, ikilinin şıklığıyla beğeni topladı.

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünsal, ilk kez Emmy'ye katıldığını ve adaylığın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. Akbaba da gecenin atmosferinden söz ederek ödülle dönmeyi umduklarını dile getirdi. En İyi Telenovela ödülü ise aynı kategoride yarışan diğer Türk dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…'in oldu.