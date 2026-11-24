Demet Akalın, bu kez eşi Okan Kurt ile birlikte yüzü olduğu markanın basın toplantısına katıldı. Akalın'ın bu tür buluşmalarda eşiyle ilgili esprili çıkışları daha önce de gündem olmuştu; örneğin bir lansmanda Kurt'un öğrencilik yıllarındaki İtalya evini sorgulayarak gülümsetmişti.

Basın toplantısında gazetecileri karşısında gören Akalın'ın ilk tepkisi şaşırttı. Şarkıcı, 'Rüyanızda mı gördünüz beni?' diyerek gazetecilere takılan bir çıkış yaptı. Etkinlikteki bir çalışan, 'Siz istediniz' deyince Akalın'ın yanıtı gülümsetti: 'Kim? Ben hiçbir şey istemedim valla.'