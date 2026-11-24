Gazetecileri Gören Demet Akalın’ın Çıkışı Karşısında Aldığı Yanıt Gündem Oldu!
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Demet Akalın, Okan Kurt’la birlikte yüzü olduğu markanın basın toplantısına katıldı. Karşısında gazetecileri gören şarkıcı, “Rüyanızda mı gördünüz beni?” diye takıldı. Etkinlikteki bir çalışanın “Siz istediniz” demesi üzerine Akalın, “Kim? Ben hiçbir şey istemedim valla” diye karşılık verdi.
Demet Akalın pop müziğin sevilen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Demet Akalın ve Okan Kurt'un 15 yıllık birlikteliği sürüyor.
Demet Akalın, basın toplantısında gazetecilere şaşırtan bir tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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