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Kas Şovuyla Gündem Olmuştu: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt Acilde Soluğu Aldı, Sebebi Ortaya Çıktı!

Kas Şovuyla Gündem Olmuştu: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt Acilde Soluğu Aldı, Sebebi Ortaya Çıktı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.10.2026 - 09:52
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Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la yaşadığı panik dolu anları bu kez bir hastane odasından paylaştı. Instagram hikâyesine düşen kare, ünlü çiftin takipçilerini bir anda meraklandırdı. Akalın'ın fotoğrafa eklediği not ise hem neler yaşandığını hem de ona göre suçlunun kim olduğunu ortaya koydu.

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Okan Kurt, mart ayında vücut geliştirme yarışması öncesi paylaştığı kaslı pozlarıyla gündeme oturmuştu.

Okan Kurt, mart ayında vücut geliştirme yarışması öncesi paylaştığı kaslı pozlarıyla gündeme oturmuştu.

Magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, 2012'de göz kamaştıran bir düğünle dünyaevine girmiş, iki yıl sonra da kızları Hira'nın doğumuyla aile tablosunu tamamlamıştı. 2018'de resmen boşandıkları duyulduğunda herkes bir ayrılık hikâyesi beklerken çift, aynı çatı altında yaşamayı sürdürerek bütün beklentileri boşa çıkarmıştı.

Son dönemde adını en çok spor tutkusuyla duyuran Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesinde paylaştığı kaslı pozlarla sosyal medyayı sallamıştı; ancak asıl dikkat çeken, Demet Akalın'ın o karelerin altına bıraktığı '...sen bi eve gel bakiiyim' yorumu olmuştu. Tatlı bir sitemle yazılan bu yorum kısa sürede viral olup çiftin en çok konuşulan anlarından biri haline gelmişti.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un arabada geçirdiği kas spazmı, çifti hastanenin acil servisine taşıdı.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un arabada geçirdiği kas spazmı, çifti hastanenin acil servisine taşıdı.

Peki ne oldu? Akalın'ın anlattığına göre Okan Kurt araçtayken aniden kas spazmı geçirdi ve çift soluğu acilde aldı. Ünlü şarkıcı yaşananları kendine has esprili diliyle 'Acillik olduk vallahi' diye özetledi.

Paylaşılan karede Kurt'un hastane yatağında oturduğu, koluna damar yolu açıldığı görülüyor. Aylar önce podyumda kas şov yapan Kurt için bu kez sahne değişti. Akalın durumu 'Kuzuma nazar değdi' sözleriyle duyurdu, notuna bir de nazar boncuğu ekledi.

Demet Akalın, Okan Kurt'un kas spazmı için suçu doğrudan eşinin spor tutkusuna yükledi.

Demet Akalın, Okan Kurt'un kas spazmı için suçu doğrudan eşinin spor tutkusuna yükledi.

Asıl bomba notun devamındaydı. Ünlü şarkıcı, eşinin yoğun spor temposunu sorumlu tutup 'Spor sen baya bi hayatından çık adamın! Sinyal veriyo vücut bak' diye yazdı. Kasın istemsizce ve ağrıyla kasılması anlamına gelen spazmın en bilinen tetikleyicileri arasında aşırı antrenman ve sıvı kaybı sayılıyor.

Okan Kurt'un başı ilk kez dertte değil. Şubat 2025'te Akalın sahnedeyken eve dönen Kurt, karanlıkta cam kapıya çarpmış; eli ve bacakları dikiş almıştı. Akalın o gün de 'Allah korudu' diyerek yaşananları takipçileriyle paylaşmıştı. Kurt'un son sağlık durumuna dair paylaşımda başka bir ayrıntı yer almadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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