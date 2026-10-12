Kas Şovuyla Gündem Olmuştu: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt Acilde Soluğu Aldı, Sebebi Ortaya Çıktı!

Magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, 2012'de göz kamaştıran bir düğünle dünyaevine girmiş, iki yıl sonra da kızları Hira'nın doğumuyla aile tablosunu tamamlamıştı. 2018'de resmen boşandıkları duyulduğunda herkes bir ayrılık hikâyesi beklerken çift, aynı çatı altında yaşamayı sürdürerek bütün beklentileri boşa çıkarmıştı.

Son dönemde adını en çok spor tutkusuyla duyuran Okan Kurt, mart ayında milli takım seçmeleri için hazırlandığı vücut geliştirme yarışması öncesinde paylaştığı kaslı pozlarla sosyal medyayı sallamıştı; ancak asıl dikkat çeken, Demet Akalın'ın o karelerin altına bıraktığı '...sen bi eve gel bakiiyim' yorumu olmuştu. Tatlı bir sitemle yazılan bu yorum kısa sürede viral olup çiftin en çok konuşulan anlarından biri haline gelmişti.