Kas Şovuyla Gündem Olmuştu: Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt Acilde Soluğu Aldı, Sebebi Ortaya Çıktı!
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Demet Akalın, eşi Okan Kurt'la yaşadığı panik dolu anları bu kez bir hastane odasından paylaştı. Instagram hikâyesine düşen kare, ünlü çiftin takipçilerini bir anda meraklandırdı. Akalın'ın fotoğrafa eklediği not ise hem neler yaşandığını hem de ona göre suçlunun kim olduğunu ortaya koydu.
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Okan Kurt, mart ayında vücut geliştirme yarışması öncesi paylaştığı kaslı pozlarıyla gündeme oturmuştu.
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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un arabada geçirdiği kas spazmı, çifti hastanenin acil servisine taşıdı.
Demet Akalın, Okan Kurt'un kas spazmı için suçu doğrudan eşinin spor tutkusuna yükledi.
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