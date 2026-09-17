Demet Akalın Konser Sırasında Tacize Uğradı!
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Pop müziğinin sahnedeki en enerjik isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir konser verdi. Performansının ardından yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan sanatçı, kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti. Akalın'ın sahne arkasında karşılaştığı o an, hem hayranlarını hem de magazin gündemini alarma geçirdi.
Kaynak: Gece Muhabiri
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Demet Akalın, 90'ların sonundan bu yana sahnelerde enerjisiyle öne çıkan bir isim olarak biliniyor.
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Ancak bu kez ünlü şarkıcı son derece üzücü bir olayla gündeme geldi.
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