Demet Akalın Konser Sırasında Tacize Uğradı!

Demet Akalın, İstanbul'da sahne aldığı konserin bitiminde bir kişi tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Sahne sonrası yaşadığı anları paylaşan sanatçı, çevresindeki güvenlik ekibine sert tepki gösterdi. 'Alın şunu, polis yok mu ya?' diyerek öfkesini dile getiren Akalın, 'Her tarafımı elledi ya' sözleriyle yaşadığı şoku özetledi. Olayın hemen ardından eşi Okan Kurt ile birlikte alanı hızla terk eden sanatçı, konuyla ilgili polise bilgi verildiğini belirtti.