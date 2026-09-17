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Demet Akalın Konser Sırasında Tacize Uğradı!

Demet Akalın Konser Sırasında Tacize Uğradı!

Demet Akalın Taciz
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 08:43
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Pop müziğinin sahnedeki en enerjik isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir konser verdi. Performansının ardından yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan sanatçı, kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti. Akalın'ın sahne arkasında karşılaştığı o an, hem hayranlarını hem de magazin gündemini alarma geçirdi.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Demet Akalın, 90'ların sonundan bu yana sahnelerde enerjisiyle öne çıkan bir isim olarak biliniyor.

Demet Akalın, 90'ların sonundan bu yana sahnelerde enerjisiyle öne çıkan bir isim olarak biliniyor.

Sebebim şarkısıyla 90'ların sonunda müzik sahnesine adım atan sanatçı, kısa sürede Türk pop müziğinin akılda kalıcı seslerinden biri haline geldi. Sahne performansları kadar samimi ve doğrudan üslubuyla da tanınan Akalın, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman magazin gündemini sarsan açıklamalarıyla da manşetlerden inmiyor.

Ancak bu kez ünlü şarkıcı son derece üzücü bir olayla gündeme geldi.

Ancak bu kez ünlü şarkıcı son derece üzücü bir olayla gündeme geldi.

Demet Akalın, İstanbul'da sahne aldığı konserin bitiminde bir kişi tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Sahne sonrası yaşadığı anları paylaşan sanatçı, çevresindeki güvenlik ekibine sert tepki gösterdi. 'Alın şunu, polis yok mu ya?' diyerek öfkesini dile getiren Akalın, 'Her tarafımı elledi ya' sözleriyle yaşadığı şoku özetledi. Olayın hemen ardından eşi Okan Kurt ile birlikte alanı hızla terk eden sanatçı, konuyla ilgili polise bilgi verildiğini belirtti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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