Danla Bilic Yeniden Hastane Odasına Düştü: Kalçasındaki Dolgu Yüzünden Sekizinci Kez Ameliyat Masasına Yattı!
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Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir evinde iyileşme sürecini sürdürüyordu. Ancak dün paylaştığı yeni bir fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusunun yol açtığı komplikasyonlar yüzünden bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu.
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2016 yılında paylaştığı makyaj videosuyla adını Danla Bilic olarak duyuran sosyal medya fenomeni, 10 yılın ardından en çok tanınan isimlerden biri oldu.
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Yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuda yayılıp enfeksiyon oluşturması, Bilic'i art arda ameliyatlara sürükledi.
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