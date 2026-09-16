Danla Bilic Yeniden Hastane Odasına Düştü: Kalçasındaki Dolgu Yüzünden Sekizinci Kez Ameliyat Masasına Yattı!

YouTube'da paylaştığı 'Yeditepe Üniversitesi Burslu Kız Makyajı' videosuyla kısa sürede tanınan fenomen, sonraki yıllarda milyonlarca takipçiye ulaştı. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olan Bilic, bunu takip eden dönemde kalça bölgesine de estetik dolgu uygulattı. Bu dolgu, yıllar sonra hayatının en zorlu sağlık sürecini başlatan komplikasyona dönüştü.