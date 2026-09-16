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Danla Bilic Yeniden Hastane Odasına Düştü: Kalçasındaki Dolgu Yüzünden Sekizinci Kez Ameliyat Masasına Yattı!

Danla Bilic Yeniden Hastane Odasına Düştü: Kalçasındaki Dolgu Yüzünden Sekizinci Kez Ameliyat Masasına Yattı!

Danla Bilic
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.09.2026 - 12:24
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Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir evinde iyileşme sürecini sürdürüyordu. Ancak dün paylaştığı yeni bir fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusunun yol açtığı komplikasyonlar yüzünden bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu.

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2016 yılında paylaştığı makyaj videosuyla adını Danla Bilic olarak duyuran sosyal medya fenomeni, 10 yılın ardından en çok tanınan isimlerden biri oldu.

2016 yılında paylaştığı makyaj videosuyla adını Danla Bilic olarak duyuran sosyal medya fenomeni, 10 yılın ardından en çok tanınan isimlerden biri oldu.

YouTube'da paylaştığı 'Yeditepe Üniversitesi Burslu Kız Makyajı' videosuyla kısa sürede tanınan fenomen, sonraki yıllarda milyonlarca takipçiye ulaştı. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olan Bilic, bunu takip eden dönemde kalça bölgesine de estetik dolgu uygulattı. Bu dolgu, yıllar sonra hayatının en zorlu sağlık sürecini başlatan komplikasyona dönüştü.

Yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuda yayılıp enfeksiyon oluşturması, Bilic'i art arda ameliyatlara sürükledi.

Yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuda yayılıp enfeksiyon oluşturması, Bilic'i art arda ameliyatlara sürükledi.

Bilic'in kalçasına uygulanan 'Aquafilling' adlı dolgu maddesi zamanla vücuda yayılarak enfeksiyona yol açtı. Bu süreç, ünlü ismi kısa aralıklarla ameliyat masasına yatırdı. Bir süre evinde iyileşme sürecini sürdüren Bilic, dün hastane odasından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyat olduğunu açıkladı. 'Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada' diyen Bilic, ameliyatın kesin nedenini açıklamadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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