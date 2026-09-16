Nevzat Yakışırboy Kimdir, Nerede Yaşıyor? Kurtlar Vadisi'nde Hangi Karakteri Oynamıştı?

Nevzat Yakışırboy, oyunculuk kariyerine 1998'de 'Aynaılı Tahir' dizisiyle başladı. Ardından 'Bize Ne Oldu' (1999), 'Beşinci Boyut' (2005) ve 'Hesaplaşma' (2006) gibi yapımlarda rol aldı. Ancak onu geniş kitlelerin tanımasını sağlayan yapım ise 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi oldu.

Nevzat Yakışırboy Kaç Yaşında?

Nevzat Yakışırboy, 1973 yılında dünyaya geldi. SinemaTürk'teki kayıtlarda doğum tarihi 1 Ocak 1973 olarak yer alıyor. Buna göre Yakışırboy, 2026 itibarıyla 53 yaşında.

Nevzat Yakışırboy Aslen Nereli?

Yakışırboy, Kars'ın Digor ilçesinde dünyaya geldi.