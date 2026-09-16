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Nevzat Yakışırboy Kimdir, Nerede Yaşıyor? Kurtlar Vadisi'nde Hangi Karakteri Oynamıştı?

Nevzat Yakışırboy Kimdir, Nerede Yaşıyor? Kurtlar Vadisi'nde Hangi Karakteri Oynamıştı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 12:34
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Kurtlar Vadisi dizisinde Nevzat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nevzat Yakışırboy, yıllar sonra yeniden gündemde. Oyuncunun 15 Eylül'de yaptığı Osman Sınav paylaşımı, dizinin senaristlerinin de adının geçtiği soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından dikkat çekti. Peki Nevzat Yakışırboy kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kurtlar Vadisi'nde hangi karakteri canlandırdı? 

İşte detaylar.

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Nevzat Yakışırboy Kimdir?

Nevzat Yakışırboy Kimdir?

Nevzat Yakışırboy, oyunculuk kariyerine 1998'de 'Aynaılı Tahir' dizisiyle başladı. Ardından 'Bize Ne Oldu' (1999), 'Beşinci Boyut' (2005) ve 'Hesaplaşma' (2006) gibi yapımlarda rol aldı. Ancak onu geniş kitlelerin tanımasını sağlayan yapım ise 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi oldu.

Nevzat Yakışırboy Kaç Yaşında? 

Nevzat Yakışırboy, 1973 yılında dünyaya geldi. SinemaTürk'teki kayıtlarda doğum tarihi 1 Ocak 1973 olarak yer alıyor. Buna göre Yakışırboy, 2026 itibarıyla 53 yaşında. 

Nevzat Yakışırboy Aslen Nereli?

Yakışırboy, Kars'ın Digor ilçesinde dünyaya geldi.

Kurtlar Vadisi'nde Hangi Karakteri Canlandırdı?

Kurtlar Vadisi'nde Hangi Karakteri Canlandırdı?

Nevzat Yakışırboy, Kurtlar Vadisi'nde Nevzat Yakışırbey karakterine hayat verdi. Oyuncu, dizinin ilk sezonunda ofis çalışanı rolüyle yer aldı. Zamanla Nevzat karakteri, Süleyman Çakır'ın yakın adamlarından biri olarak başladığı hikayede daha sonra Polat Alemdar'ın ekibine katıldı.

İzleyicilerin 'Katır Nevzat' olarak hatırladığı karakter, Yakışırboy'un kariyerindeki en bilinen rollerden biri oldu. Oyuncu, 2007'de yalnızca iki bölüm yayınlanan Kurtlar Vadisi Terörde de aynı karakteri canlandırdı. Ardından Kurtlar Vadisi Pusu'nun 2007'de yayınlanan ilk ve 2008'deki ikinci sezonunda Nevzat karakteriyle ekranda yer aldı.

Nevzat Yakışırboy Hangi Dizilerde Oynadı?

Nevzat Yakışırboy Hangi Dizilerde Oynadı?

Yakışırboy'un oyunculuk kariyerinde yer alan yapımlar şu şekilde: 

Nevzat Yakışırboy Neden Gündemde?

Nevzat Yakışırboy Neden Gündemde?

Nevzat Yakışırboy, 15 Eylül 2026'da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Gelişme, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 Eylül'de 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermesinin ardından yaşandığı için dikkatleri üzerinde topladı. 

Senaristlerin ifadelerinin kamuoyuna yansıması sonrası Yakışırboy da dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yakışırboy, 'Osman Sınav FETÖ'cülerle aynı yolda yürümek istemedi' ifadelerini kullandı.

Nevzat Yakışırboy Şimdi Ne Yapıyor?

Nevzat Yakışırboy Şimdi Ne Yapıyor?

Yıllar içinde ekranlardan uzaklaşan Nevzat Yakışırboy'un oyunculuğun ardından Didim'de farklı bir işle uğraştığı bilgisi de uzun süredir internette yer alıyor. Hakkında yer alan bilgilere göre Yakışırboy, Didim'de 'Nevzat İletişim' adıyla bir telefoncu dükkanı işletiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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