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Barcelona ve Hollanda Takvimden Çıktı, Türkiye Girdi: F1'in 2027 Takvimi Açıklandı

Barcelona ve Hollanda Takvimden Çıktı, Türkiye Girdi: F1'in 2027 Takvimi Açıklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 12:58
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Formula1.com'un haberine göre F1'in 2027 sezonuna ait 24 yarışlık takvim netleşti ve İstanbul Park, altı yıl aradan sonra yeniden listede yerini aldı. Türkiye, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) aracılığıyla imzalanan beş yıllık yeni anlaşmayla 2027'den 2031'e kadar takvimde kalacak. 2027 programında Barcelona-Catalunya ve Hollanda Grand Prix'leri çıkarılırken, onların yerini Türkiye ve yeniden takvime giren Portekiz aldı. İstanbul Park'taki yarış hafta sonu 1-3 Ekim'de, yarışın kendisi ise 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Park'ın F1 tarihindeki yeri ve yeni takvimin tamamı nasıl görünüyor?

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İstanbul Park F1 Tarihine Dokuz Yarışla Geçti

İstanbul Park F1 Tarihine Dokuz Yarışla Geçti

İstanbul Park, F1 takvimine ilk kez 2005 yılında girdi ve 2011'e kadar kesintisiz yer aldı. Ardından 2020 ve 2021'de Kovid-19 pandemisi nedeniyle değişen takvimde iki kez daha konuk etti pistleri. Toplamda dokuz Grand Prix'ye ev sahipliği yapan İstanbul Park, F1 tarihinin en çok konuşulan anlarından birine de sahne oldu: Lewis Hamilton, 2020'de burada yaptığı yarışla Michael Schumacher'in yedi kez dünya şampiyonu olma rekorunu eşitledi. Pistin 5,33 kilometrelik parkuru, çok virajlı 8. viraj bölümüyle pilotların hassasiyetini zorlayan yapısıyla biliniyor.

Son yarış 2021'de yapılmış, o yarışı Valtteri Bottas kazanmıştı.

2027 Takviminde 24 Yarış Var, İşte Tam Liste

2027 Takviminde 24 Yarış Var, İşte Tam Liste

F1'in 2027 sezonu takvimi şöyle (parkurlardaki yarış günü tarihleriyle):

14 Mart - Bahreyn

21 Mart - Suudi Arabistan

4 Nisan - Avustralya

11 Nisan - Japonya

18 Nisan - Çin

2 Mayıs - Miami

23 Mayıs - Kanada

6 Haziran - Monako

20 Haziran - Portekiz

4 Temmuz - Büyük Britanya

11 Temmuz - Avusturya

25 Temmuz - Belçika

1 Ağustos - Macaristan

5 Eylül - İtalya

12 Eylül - İspanya

26 Eylül - Azerbaycan

3 Ekim - Türkiye

10 Ekim - Singapur

24 Ekim - ABD

31 Ekim - Meksika

7 Kasım - Brezilya

20 Kasım - Las Vegas

5 Aralık - Katar

12 Aralık - Abu Dabi

F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, 2027 takvimini 'dünyanın en ikonik pistlerini ve en canlı şehirlerini bir araya getiren, unutulmaz bir sezon için inanılmaz bir sahne' sözleriyle tanıttı ve 'Portekiz'i ve Türkiye'yi şampiyonaya ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz' dedi. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise takvimi 'sporumuzun küresel çekiciliğinin ve sürmekte olan büyümesinin güçlü bir yansıması' olarak nitelendirdi.

Takvim bu paylaşımla duyuruldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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