Barcelona ve Hollanda Takvimden Çıktı, Türkiye Girdi: F1'in 2027 Takvimi Açıklandı

İstanbul Park, F1 takvimine ilk kez 2005 yılında girdi ve 2011'e kadar kesintisiz yer aldı. Ardından 2020 ve 2021'de Kovid-19 pandemisi nedeniyle değişen takvimde iki kez daha konuk etti pistleri. Toplamda dokuz Grand Prix'ye ev sahipliği yapan İstanbul Park, F1 tarihinin en çok konuşulan anlarından birine de sahne oldu: Lewis Hamilton, 2020'de burada yaptığı yarışla Michael Schumacher'in yedi kez dünya şampiyonu olma rekorunu eşitledi. Pistin 5,33 kilometrelik parkuru, çok virajlı 8. viraj bölümüyle pilotların hassasiyetini zorlayan yapısıyla biliniyor.

Son yarış 2021'de yapılmış, o yarışı Valtteri Bottas kazanmıştı.