Barcelona ve Hollanda Takvimden Çıktı, Türkiye Girdi: F1'in 2027 Takvimi Açıklandı
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Formula1.com'un haberine göre F1'in 2027 sezonuna ait 24 yarışlık takvim netleşti ve İstanbul Park, altı yıl aradan sonra yeniden listede yerini aldı. Türkiye, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) aracılığıyla imzalanan beş yıllık yeni anlaşmayla 2027'den 2031'e kadar takvimde kalacak. 2027 programında Barcelona-Catalunya ve Hollanda Grand Prix'leri çıkarılırken, onların yerini Türkiye ve yeniden takvime giren Portekiz aldı. İstanbul Park'taki yarış hafta sonu 1-3 Ekim'de, yarışın kendisi ise 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Park'ın F1 tarihindeki yeri ve yeni takvimin tamamı nasıl görünüyor?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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