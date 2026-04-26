Türkiye'nin F1 Ev Sahipliği Sonrası Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Maliyet Hesabı Dikkat Çekti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2026 - 23:50

Formula 1 takviminde Türkiye yeniden sahne alacak. Pilotlar, izleyenler ve ülkemizdeki yarış severler için büyük bir sevince neden olan gelişme için artık gün saymaya başladık. Zaman zaman F1'e dair maliyet hesaplarıysa bir kez daha gündeme geldi. 

Bu kez iddiaların ve tartışmanın kaynağı ise bir sosyal medya kullanıcısı. Anish Moonka isimli bir kullanıcı Türkiye'nin F1 için para ödediğini iddia ederek oluşacak maliyetleri sıraladı.

İddiaya göre Türkiye için düşünülen "fatura" 165-220 milyon dolar aralığında.

Anbish Moonka X'te yaptığı paylaşımda ilginç ifadelere imza attı: 

'Türkiye, Formula 1 ile yaklaşık 200 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Ödemeyi yapan taraf Türkiye. Bu ücret, 2027’den itibaren beş yıl boyunca yılda bir kez yarış düzenleme hakkını satın alıyor.

Türkiye daha önce F1’den çekilmişti. 2011’den sonra, Türk organizatörler F1’in talep ettiği daha yüksek ev sahipliği ücretini ödemeyi reddettiği için yarış iptal edildi. Ücretler o zamandan beri sadece artmaya devam etti.

Bugün, bir F1 yarışına ev sahipliği yapmak ortalama bir ülkeye yılda 30 milyon ila 40 milyon dolara mal oluyor. Yeni katılanlar 50 milyon ila 60 milyon dolar ödüyor. Katar 55 milyon dolar ödüyor. Suudi Arabistan 50 milyon dolardan fazla ödüyor. Yıllarca özel bir anlaşma alan Monako bile, eski ücretinin yaklaşık iki katına yeniledi. Çoğu sözleşme de her yıl %5’lik bir artışı içeriyor, bu da baştan kabul edilmiş durumda. Beş yıla yayıldığında, Türkiye’nin faturası muhtemelen 165 milyon ile 220 milyon dolar arasında bir yerde olacak.'

Yine Moonka'nın ifadelerine göre bu bedel sadece bir "giriş ücreti"

Moonka, ödeneceği düşünülen bu 'fatura' için 'sadece giriş bileti' diyor. 

Moonka, 'Ücret sadece giriş bileti. Ev sahibi ülke ayrıca pist için, bakım için ve tüm etkinlik operasyonları için ödeme yapıyor. F1 ise gerisini elinde tutuyor: TV hakları (2025’te 1,21 milyar dolar), küresel sponsorluklar ve pist kenarı reklamları. Ev sahibi ülke bilet satışları ve birkaç yerel sponsorluk alıyor. Başka bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

Ev sahipliği ücretleri F1 organizasyonunun %27'sini oluşturuyor:

'Bu ev sahipliği ücretleri bile Liberty Media’ya, yani F1’i sahibi olan şirkete yılda yaklaşık 1,03 milyar dolar getiriyor. Bu, F1’in toplam 3,87 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %27’sine denk geliyor ve sporda en istikrarlı gelir kaynağı. 50.000 taraftar mı gelsin 300.000 mi, ev sahibi aynı sabit miktarı ödüyor.'

"Ev sahibi maliyetleri sebebiyle bazı ülkeler çekiliyor."

Moonka, Güney Kore, Hindistan ve Avustralya örnekleriyle birlikte ilginç tespitlerde bulundu: 

'Bazı ülkeler bu kumarın ters gitmesi durumunda neler olduğunu zaten öğrendi. Kore, 2012 yarışında 37 milyon dolar kaybetti ve bir daha dönmedi. Hindistan 2013’te 24 milyon dolar kaybetti ve aynı şekilde ortadan kayboldu. Avustralya çoğu yıl yarışında para kaybediyor, ama eyalet hükümeti Melbourne’un yarış haftasonunda yaklaşık 150 milyon dolar turizm geliri çekmesi nedeniyle çeki yazmaya devam ediyor.'

Yazar tespitlerinin son bölümünü Türkiye'ye ayırdı.

Tespitlerin sonunda Türkiye'ye bir kez daha parantez açan Moonka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dönüş için istekli olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: 

'Türkiye aynı bahsi oynuyor. 2024’te bir Türk şirketi, İstanbul Park’ı işletmek için 30 yıllık bir anlaşma karşılığında 118 milyon dolar ödedi. Yıllarca, burası çoğunlukla bir yarış pisti yerine otomobil bayii olarak işledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş için bizzat bastırdı.

Liberty Media, F1’i 2016’da 8 milyar dolara satın aldı. 2024’e gelindiğinde, devralma teklifleri onu 20 milyar dolara değer biçiyordu. Ev sahipliği ücreti modeli, bu işin çoğunu yapan motor. Türkiye, onu çalıştırmaya devam etmesi için bir bilet satın aldı.'

Açıklamaların tamamı:

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
