Uzak Şehir İspanya'da da Zirvede! En Tierra Lejana'nın İzlenme Rakamları Dikkat Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üçüncü sezonuyla Türkiye'de ekrana dönen Uzak Şehir, En Tierra Lejana adıyla yayınlandığı İspanya'da da izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Paylaşılan son verilere göre dizi, İspanya'daki son yayınında yüzde 14,3 izlenme payına ulaşarak ilk sırada yer aldı. Kadın izleyicilerde ise bu oran yüzde 19,8 oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir, İspanya'da reyting rekoru kırmaya devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın