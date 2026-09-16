article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir İspanya'da da Zirvede! En Tierra Lejana'nın İzlenme Rakamları Dikkat Çekti

Uzak Şehir İspanya'da da Zirvede! En Tierra Lejana'nın İzlenme Rakamları Dikkat Çekti

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 13:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üçüncü sezonuyla Türkiye'de ekrana dönen Uzak Şehir, En Tierra Lejana adıyla yayınlandığı İspanya'da da izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Paylaşılan son verilere göre dizi, İspanya'daki son yayınında yüzde 14,3 izlenme payına ulaşarak ilk sırada yer aldı. Kadın izleyicilerde ise bu oran yüzde 19,8 oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, İspanya'da reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

Uzak Şehir, İspanya'da reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, Türkiye'de üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkarken İspanya'daki ekran yolculuğunu da sürdürüyor. İspanya'da En Tierra Lejana adıyla yayınlanan dizinin son bölümüne ilişkin izlenme verileri paylaşıldı. Paylaşılan rakamlara göre dizi, yüzde 14,3 izlenme payıyla yayınlandığı zaman diliminde ilk sırada yer aldı. Kadın izleyicilerde ise yüzde 19,8 izlenme payına ulaştı. Dizinin en yakın rakibinin 6,8 puan önünde olduğu belirtilirken yayın başına ortalama 871 bin izleyiciye ulaştığı aktarıldı. Paylaşılan verilere göre yayını izleyen benzersiz kişi sayısı ise 1,6 milyon oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın