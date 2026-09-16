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TRT Dizisi, Geçtiğimiz Sezon Kadrosunda Yer Alan Serhat Kılıç İçin Mesaj Paylaştı!

TRT Dizisi, Geçtiğimiz Sezon Kadrosunda Yer Alan Serhat Kılıç İçin Mesaj Paylaştı!

TRT Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 12:41
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TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, dün akşam yeni sezon bölümüyle ekranlara döndü. Ancak dizi, geçtiğimiz sezon 'Deli Lütfi' karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç'ı da unutmadı. Usta oyuncu, 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmişti. Yeni bölümün açılışında ekranlara gelen mesaj, o acı kaybı bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

1975 doğumlu Malatyalı sanatçı, kariyerine 1998'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı; ardından Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Televizyon tarafında 'Seksenler' dizisindeki Ergün Plak karakteriyle geniş kitlelere ulaştı, 'Söz' dizisinde Çolak'ı, 'Çember' dizisinde ise Komiser Adem Karabay'ı canlandırdı. Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü filmi 'Kış Uykusu'nda İmam Hamdi rolüyle 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı kazandı. Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül 2026'da evinde hareketsiz halde bulundu; yetkililer ölümünü 'şüpheli ölüm' olarak kayda geçirdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunun ilk bölümünde Serhat Kılıç unutulmadı.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunun ilk bölümünde Serhat Kılıç unutulmadı.

Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi sonrası Roma'ya uzanan hedeflerini anlatan dizi, yeni sezonunda Akkoyunlu Devleti ile yaşanacak yeni bir mücadeleyi ekrana taşıyor. Kadroya Rüzgar Aksoy, Deniz Barut, Caner Topçu, Begüm Birgören, Noyan Uzer, Diyar Okuyucu ve Onur Yenidünya gibi yeni isimler katılırken, dizide 'Deli Lütfi' karakterini canlandıran Serhat Mustafa Kılıç geçtiğimiz sezon kadroda yer almıştı. Yapım ekibi, yeni bölümün açılışında ekrana 'Geçtiğimiz sezonda 'Deli Lütfi' karakterini canlandıran Serhat Mustafa Kılıç'ı saygı ve rahmetle anıyoruz...' yazısını taşıdı. Mesajın ardından Kılıç'ın canlandırdığı Deli Lütfi'nin kitap okuduğu bir sahneden görüntülere yer verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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