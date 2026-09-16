TRT Dizisi, Geçtiğimiz Sezon Kadrosunda Yer Alan Serhat Kılıç İçin Mesaj Paylaştı!
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TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, dün akşam yeni sezon bölümüyle ekranlara döndü. Ancak dizi, geçtiğimiz sezon 'Deli Lütfi' karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç'ı da unutmadı. Usta oyuncu, 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmişti. Yeni bölümün açılışında ekranlara gelen mesaj, o acı kaybı bir kez daha hatırlattı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunun ilk bölümünde Serhat Kılıç unutulmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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